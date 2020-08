L'ailier des Golden State Warriors, Draymond Green, a écopé de 50.000 dollars d'amende pour ses propos sur la jeune star des Phoenix Suns, Devin Booker, considérés par la NBA comme une approche illicite d'un joueur sous contrat avec une autre équipe.

Invité dans une émission de la chaîne TNT, aux côtés notamment de Charles Barkley, Green a salué les performances de Booker depuis la reprise de la saison à Disney World, qui permettent à Phoenix de rester en course pour une place en barrage en vue des play-offs.

"C'est formidable de voir 'Book' bien jouer et Phoenix bien jouer, mais il faut qu'on le sorte de là", a-t-il dit. "Ce n'est pas bon pour lui (de rester), ce n'est pas bon pour sa carrière. Il faut que ce gars aille ailleurs, là où il jouera très bien tout le temps et gagnera, car c'est ce type de joueur dont on parle", a-t-il développé.

Repris par l'animateur de l'émission Ernie Johnson, lui suggérant qu'il faisait là une approche illicite du joueur, Green a convenu que c'était "peut-être" le cas. Agé de 23 ans, Booker est sous contrat avec Phoenix jusqu'en 2024. Il est le meilleur joueur et marqueur de l'équipe (26,4 points de moyenne cette saison).

Les précédents Leonard et George

La NBA a adopté en septembre dernier des mesures visant à sévèrement sanctionner (jusqu'à 10 millions de dollars d'amende, suspensions, résiliations de contrats...) cette pratique dite du "tampering". Plusieurs transferts l'y ont poussée, comme ceux vers les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George, vraisemblablement entendus avant même la "free agency", période qui autorise les franchises à négocier avec les joueurs libres de tout contrat et éventuellement les recruter.

Ces arrivées à L.A. avaient surpris tout le monde, sauf les intéressés eux-mêmes, suspectés d'avoir discuté du projet entre eux bien en amont. Ce qui est également interdit.

