Le retour à la compétition de Stephen Curry, initialement annoncé pour dimanche quatre mois après sa fracture de la main gauche, a finalement été repoussé à plus tard en mars, a indiqué samedi la franchise NBA de Golden State où il évolue. L'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, avait dit il y a une semaine que sa star avait des chances de rejouer contre Washington dimanche. Une prédiction légèrement hâtive au final.

"Stephen Curry continue de bien progresser et reste dans les délais pour un retour à un moment donné en mars", indique le communiqué de la franchise diffusé sur son compte Twitter. "Il participe maintenant à des entraînements avec opposition et devrait faire une séance lundi avec les Santa Cruz Warriors", l'équipe réserviste de Golden State, est-il précisé.

Trop tard pour sauver la saison des Warriors

Curry, 31 ans, s'était fracturé la main gauche lors du quatrième match de la saison des Warriors contre Phoenix le 30 octobre. Un coup dur qui a définitivement plombé l'exercice actuel de Golden State, finaliste ces cinq dernières saisons et titré en 2015, 2017 et 2018. Car outre la longue absence de leur double MVP des saisons régulières 2015 et 2016, les Warriors sont privés pour toute la saison de Klay Thompson, victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou gauche lors des dernières finales perdues contre Toronto.

A l'inter-saison, ils avaient également déploré le départ de Kevin Durant vers Brooklyn, où il n'a pas encore joué non plus car il est en rééducation après une rupture d'un tendon d'Achille. Golden State pointe aux deux tiers du championnat à la dernière place de la Conférence Ouest, avec le pire bilan de la Ligue, 12 victoires pour 47 défaites.