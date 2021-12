L'info de la soirée : Irving va rejouer

Kyrie Irving va refouler des parquets ! Espn a annoncé que les Nets ont décidé de faire rejouer leur meneur All Star, qui était absent depuis le début de la saison. Laissé de côté en raison de son refus de se faire vacciner alors que New York interdit toujours toute personne non vaccinée de se rendre au Barclays Center ou au Madison Square Garden, l'ancien des Cavs va être réintégré. Mais juste pour les matches loin de New York ou de Toronto. Car la règle n'a pas changé à Big Apple. Il ne pourra donc pas être en tenue à domicile ni s'entrainer avec sa franchise. Reste maintenant à savoir quand il reprendra et dans quel état physique il est. Mais c'est un retour de poids pour Kevin Durant and co, qui dominent déjà la Conférence Est.

Ad

NBA Mais pourquoi Gobert est-il la cible de toutes ces critiques ? HIER À 07:42

Le match : un retour, un blessé et une défaite pour les Lakers

Signé cette semaine par les Lakers, Isaiah Thomas a fait son retour en NBA. Et il a mis la manière avec 19 points en 22 minutes. Mais ça n'a pas suffi aux Californiens face à Minnesota (110-92). Car LeBron James (18 pts, 10 rbds, 5 pds) et Russell Westbrook (14 pts, 4 rbds, 3 pds) n'ont rien pu faire pour empêcher un nouveau revers des Lakers face à des Wolves guidés par Karl-Anthony Towns (28 pts, 10 rbds). Et pour ne rien arranger, Anthony Davis (9 pts) a dû quitter ses coéquipiers au 3e quart-temps en raison d'une contusion au genou gauche. Les Angelinos attendent maintenant de connaitre la durée de son indisponibilité. Avec une inquiétude certaine.

Le duo : Curry-Wiggins, ça cartonne

Le record passé, Steph Curry n'a pas décidé de se reposer. Sur le parquet de Boston, le meilleur shooteur de l'histoire à trois points a encore planté 30 points (à 5 sur 14 à 3 points, 5 rbds, 4 pds). Et pour guider les Warriors à un nouveau succès (107-111), il a été parfaitement épaulé par Andrew Wiggins (27 pts à 5 sur 7 à 3 pts). "Nous sortons de montagnes russes émotionnelles... Beaucoup de choses se sont passées ces jours-ci en championnat", a déclaré après la rencontre Curry. "Vous savez, on essaie de ne pas se laisser distraire par toutes les choses qui se passent en dehors du vestiaire", a-t-il ajouté. Avec une certaine réussite puisque Golden State est premier de la Ligue (24 victoires, 5 défaites). Aux Celtics qui ont perdu quant à eux cinq de leurs sept derniers matches, Jayson Tatum (27 pts) et Jaylen Brown (20 pts) n'ont pu que constater les dégâts.

La perf de la soirée : Lillard était bouillant

Son début de saison moyen n'est toujours pas oublié. Mais vendredi soir, Damian Lillard avait bien ressorti son plus beau costume. Opposé à Charlotte et Lamelo Ball (27 pts), Dame a fait le show : 43 points à 12 sur 19 au tir dont un joli 6 sur 11 à trois points, 8 passes. Une performance qui permet à Portland de mettre fin à une longue série de sept défaites de rangf.

Les surprises : Strus et Vincent stars de Miami, Milwaukee au tapis

Privé de Jimmy Butler, Bam Adebayo ou encore Tyler Herro pour diverses raisons, Miami a pu compter sur des héros inattendus. Max Strus (32 points) et Gabe Vincent (27 pts) ont ainsi cartonné pour le Heat, vainqueur 115-105 d'Orlando, à l'effectif décimé par le Covid-19 et des blessures. C'est la septième défaite consécutive pour le Magic. Giannis Antetokounmpo à l'isolement en raison du Covid, Khris Middleton blessé, Milwaukee n'avait aussi pas toutes ses armes à la Nouvelle-Orléans. Et si Jrue Holiday s'est démené (40 pts), Milwaukee a lui finalement chuté en prolongation (116-112).

Les Bleus : Gobert a engrangé, Tillie efficace

Rudy Gobert a encore sorti un gros match. Mais malgré ses 16 points (à 5 sur 8 au tir), 14 rebonds et 2 contres, Utah s'est pris les pieds dans le tapis sur son parquet contre San Antonio (126-128). Encore dans le cinq de départ, Timothé Luwawu-Cabarrot a fini avec 5 points, 2 rebonds et 2 passes en 33 minutes lors du revers d'Atlanta face à Denver (115-133) où Petr Cornelie (Denver) a eu droit à 3 minutes. A Memphis qui a battu Sacramento (105-124), Killian Tillie a disputé 13 minutes pour huit points (3 sur 6 au tir dont 2/4 à trois points) alors qu'Yves Pons est passé deux minutes sur les lattes.

Les résultats

Minnesota - LA Lakers : 110-92

Atlanta - Denver : 115-133

Boston - Golden State : 107-111

Portland - Charlotte : 125-116

Sacramento - Memphis : 105-124

Utah - San Antonio : 126-128

La Nouvelle-Orleans - Milwaukee : 116-112 (a. p.)

Orlando - Miami : 105-115

NBA Giánnis, Durant, LeBron : c'était une soirée de patrons 11/12/2021 À 06:45