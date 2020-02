Une IRM (Imagerie par résonance magnétique) a confirmé le diagnostic initial qui se voulait plutôt rassurant en écartant une rupture de ce ligament. Le joueur sera réexaminé dans sept jours.

C'est lors du dernier quart-temps que le joueur, censé participer au prochain All-Star Game du 16 février à Chicago, s'est fait mal, son genou ayant été pris en tenaille entre les jambes de Bradley Beal à la lutte pour le ballon.

Incapable de reprendre le match, il a dû quitter ses coéquipiers avec 11 points à son actif, sa plus faible marque de la saison. Ce qui a coïncidé au retour en force des Wizards, vainqueurs 113 à 107.

Cette blessure s'ajoute à une autre plus sévère à l'épaule droite, qui lui a fait manquer 26 matches. Il en a raté un autre en raison d'une petite élongation aux ischio-jambiers et un 28e cette semaine, trop affecté pour jouer après la mort accidentelle de la légende des Lakers Kobe Bryant, survenue dimanche dernier.

Ses prochaines indisponibilités cconcernent les réceptions de Phoenix, et Golden State et un déplacement à Toronto. Les Nets, actuellement 7e à l'Est (21-27) sont à la lutte avec quatre équipes pour finir parmi les huit premiers et ainsi décrocher une qualification pour les play-offs.