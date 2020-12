Le match : Boston écarte Milwaukee grâce à Tatum

Jayson Tatum, superstar. Très attendu pour sa quatrième saison dans la ligue, le joueur de 22 ans a débuté cette nouvelle campagne de la meilleure des manières. En offrant la victoire à Boston contre Milwaukee avec un panier à trois points héroïque devant Giannis Antetokounmpo à 0,4 seconde du buzzer. Pour un succès in-extremis, 122 à 121, dans la première affiche majeure entre les deux favoris de la Conférence Est.

Le double MVP des Bucks a lui aussi eu l’occasion de faire gagner son équipe. Il s’est retrouvé sur la ligne des lancers-francs dans la foulée. Pour mettre le premier et rater le second, laissant ainsi Tatum s’imposer comme le héros de la soirée. "Depuis que je suis enfant, j’ai toujours rêvé d’être dans cette position", confiait l’ailier des Celtics après le match, avouant au passage ne pas vraiment avoir visé la planche. Il finit la partie avec 30 points en plus de son tir décisif. Soit trois unités de moins que son coéquipier Jaylen Brown (33).

Les deux stars en herbe des Celtics donnent ainsi le ton de la saison à venir. Ils pourraient passer un nouveau cap en 2021 et s’affirmer petit à petit comme des joueurs incontournables – surtout Tatum – en NBA. Notamment en terminant par exemple premiers à l’Est, un trône qui revient aux Bucks depuis deux ans. Malgré son lancer manqué, Giannis Antetokounmpo a compilé 35 points et 13 rebonds tandis que Jrue Holiday inscrivait 25 points pour ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Le joueur : Young impérial contre Chicago

La ligue peut trembler. Cette nuit, Trae Young a montré le type de performances qu’il est à même d’aligner quand il est entouré par d’autres très bons joueurs. Le meneur All-Star n’a pas eu besoin de forcer pour que les Hawks écrasent les Bulls (124-104). Il a laissé le jeu venir à lui, se contentant de faire le bon choix à chaque possession. Le résultat : 37 points à 10 sur 12 aux tirs, 5 sur 6 derrière l’arc, 6 rebonds et 7 passes décisives.

Atlanta a profité du coup d’envoi de la saison contre Chicago pour dévoiler son potentiel offensif en claquant notamment 83 points en première période. Le match était alors déjà plié. Six autres joueurs des Hawks ont fini avec plus de 10 points dont 15 et 13 pour les nouvelles recrues Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari.

Le duel : Embiid puissant sur le fil pour battre Westbrook

Russell Westbrook a eu beau débuter très fort, en compilant déjà un triple-double (21 points, 11 rebonds et 15 passes), ses Wizards ont perdu contre les Sixers (107-113). La faute à un excellent Joel Embiid. Le pivot camerounais compilait pour sa part 29 points et 14 rebonds. Dont 15 pions dans le dernier quart temps pour faire la différence. Les joueurs de Philly l’ont alimenté en ballons et personne ne pouvait l’arrêter du côté de Washington. Les Sixers ont alors effacé un déficit de plus de 10 points pour s’imposer malgré les 31 points de Bradley Beal.

La performance : Ja Morant fait exploser les compteurs

Ja Morant a commencé sa deuxième saison chez les pros en battant son record en carrière : 44 points. Et pourtant, ce carton n’annonçait rien de bon pour ses Grizzlies. En effet, le jeune meneur, vainqueur du trophée de meilleur rookie l’an dernier, a été obligé de se surpasser pour maintenir son équipe dans le match. Et Memphis s’est quand même incliné contre San Antonio (119-131). Avec notamment un DeMar DeRozan au bord du triple-double (28-9-9). Morant a aussi délivré 9 passes décisives en plus de ses 44 points. Il devient, à 21 ans, le plus jeune joueur à marquer plus de 40 points lors du premier match de la saison de son équipe.

Le flop : Rockets-Thunder reporté suite à un cas de Covid-19

Un premier acte manqué. Alors que Houston et Oklahoma City allaient s’affronter, les Rockets annonçaient que l’un de leurs joueurs avait contracté le coronavirus. Il s’agit du rookie Kenyon Martin Jr. Sauf que plusieurs membres de l’équipe s’étaient réunis chez lui la veille. Dont John Wall et DeMarcus Cousins. Bien que négatifs, les deux anciens all-stars étaient de facto cas contact, tout comme deux autres joueurs de Houston.

En plus de ça, Ben McLemore avait lui aussi été testé positif au Covid-19 auparavant et James Harden ne pouvait pas jouer après avoir violé le protocole sanitaire. Alors que les Rockets disposaient de moins de 8 joueurs, la NBA a donc pris la décision de reporter le match contre le Thunder.

Les Français : Evan Fournier décisif pour Orlando !

Le Magic attaque fort cette saison avec une victoire contre le voisin du Heat, finaliste la saison dernière (113-107). Une victoire à laquelle Evan Fournier a très fortement contribué. Le natif du Val-de-Marne a terminé avec 25 points – meilleur marqueur du match avec Bam Adebayo – dont 9 dans le dernier quart temps. Il a notamment planté le panier à trois-points pour donner l’avantage à Orlando en toute fin de match avant de convertir une autre action, un lay up avec la faute, pour mettre les siens à l’abri.

Autre débuts en fanfare, ceux de Rudy Gobert, auteur de 20 points et 17 rebonds lors de la large victoire du Jazz contre les Blazers (120-100). Les jeunes Killian Hayes (7 points, 3 passes) et Sekou Doumbouya (6 points, 9 rebonds) ont fait ce qu’ils ont pu lors de la défaite de Detroit contre Minnesota (101-111). En revanche, démarrage plus délicat pour Frank Ntilikina auteur d’un point en 5 minutes contre Cleveland.

Tous les scores

Cavaliers – Hornets : 121-114

Pacers – Knicks : 121-107

Magic – Heat : 113-107

Sixers – Wizards : 113-107

Celtics – Bucks : 122-121

Raptors – Pelicans : 99-113

Bulls – Hawks : 104-124

Grizzlies – Spurs : 119-131

Timberwolves – Pistons : 111-101

Nuggets – Kings : 122-124

Trail Blazers – Jazz : 100-120

Suns - Mavericks : 106-102

