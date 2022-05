Le pivot de Philadelphie Joel Embiid, qui souffre d'une fracture de l'orbite de l'oeil droit et d'une commotion, ne jouera pas les deux premiers matches des demi-finales de conférence Est à Miami, mais pourrait être opérationnel pour les suivants, rapporte dimanche ESPN. Le forfait de la star camerounaise pour démarrer la série en Floride n'a pas encore été officialisée par son club, mais ne constitue pas une surprise vu la nature de sa blessure.

Son retour sur les parquets pour le troisième ou le quatrième match à Philadelphie est cependant envisagé avec optimisme, affirme ESPN citant des sources au sein de l'équipe. Pour l'heure, Embiid doit d'abord sortir du protocole relatif aux commotions cérébrales. Il devra également voir un médecin en milieu de semaine pour sa fracture orbitaire. Le match N.3 aura lieu vendredi à Philadelphie.

Une déchirure ligamentaire au pouce droit en prime

Le pivot a été blessé par un coup de coude de son compatriote des Raptors Pascal Siakam jeudi dernier, lors du dernier quart-temps du match N.6 remporté à Toronto, synonyme de qualification en demi-finale. L'intérieur, qui fait partie des finalistes pour le titre de meilleur joueur (MVP) de la saison, avait déjà souffert d'une blessure similaire autour de l'oeil gauche en 2018. Il avait dû être opéré, et son absence avait duré trois semaines.

Embiid s'était déjà blessé pendant le match N.3 face aux Raptors, victime d'une déchirure ligamentaire au pouce droit, mais le joueur et son équipe préféraient attendre la fin des play-offs pour envisager une intervention chirurgicale. Côté Heat, le meneur Kyle Lowry ne jouera pas non plus le premier match lundi, car il est insuffisamment remis d'une blessure à l'ischio-jambier gauche.

