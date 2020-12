Souvenez-vous l’été dernier. Enfin non, celui encore avant. Juin 2019. Kevin Durant faisait encore figure de meilleur basketteur au monde. Oui, devant LeBron James. Impossible de trouver plus fort, plus redoutable et plus efficace que le numéro 35 des Warriors. D’ailleurs, dans son sillage, Golden State se dirigeait vers un troisième titre en autant de saisons. Sauf que KD s’est blessé. Avant de revenir vite… et de se casser, cette fois pour de bon. Rupture du tendon d’Achille.

Dix-huit mois plus tard, la superstar effectuait son grand retour sur les parquets. Avec quelques changements entre temps. Un nouveau numéro, le 7, et surtout un nouveau maillot sur les épaules. Celui des Nets. Direction New York. Son statut aussi, évolue. Plus personne ou presque ne le considère comme la valeur de référence en NBA. Pas après un pépin physique aussi sévère et une absence aussi longue. La logique veut ça. Alors, un joueur nouveau, moins dominant ?

Et bien… non. Malgré l’appréhension de cette reprise très attendue, le vétéran de 32 ans s’est juste mis en tête de "jouer au basket." Quand il joue juste au basket, tout roule. Et après seulement quelques minutes, il montrait à tout le monde que rien n’avait changé, finalement. Un trois points. Un tir en suspension. Un deuxième. Un dunk. Et encore un panier à mi-distance. Dix points en moins de dix minutes pour sa toute première, qui plus est contre les Warriors.

Kevin Durant, toujours un cauchemar pour les défenses

22 points en à peine 25 minutes à l’arrivée. Puis 29 pions contre les Celtics et encore 29 contre les Hornets. Pas de doute : Kevin Durant est bel et bien de retour. "Je n’ai pas vu la moindre différence entre ce Kevin et celui d’il y a dix-huit mois", osait même Steve Kerr. Effectivement, toujours le même physique, longiligne, mixé avec une agilité épatante. Toujours la même adresse. Le même crossover ou le même dribble d’hésitation avant de dégainer brièvement ou de dépasser son vis-à-vis pour finir au cercle. Toujours le même crack. Et surtout "toujours aussi impressionnant à regarder même après toutes ces années", comme le remarque son entraîneur Steve Nash. "Sa taille, sa technique, sa mobilité, ses qualités athlétiques. C’est un package incroyable." Après tout, son jeu repose essentiellement sur sa longueur et son tir. Rien qu’avec ça, il peut briller jusqu’à ses 40 ans.

Vraiment le même ? Probablement pas. Pas encore en tout cas. "Il a l’air d’être le même, il joue comme il a l’habitude de le faire mais je ne veux pas commencer à me fixer des attentes trop hautes pour lui tant qu’il n’a pas pris du rythme ou tant qu’il n’a pas joué trois fois en quatre jours", poursuit le Canadien. "Je ne veux pas commencer à me dire qu’il sera excellent chaque soir. Il doit encore s’adapter." Le principal intéressé en est lui aussi conscient. "Je n’ai pas joué depuis dix-huit mois donc ça va prendre du temps avant que je retrouve le rythme." C’est justement ce qui rend ses performances encore plus encourageantes. Il est déjà très fort et devrait monter en puissance.

Surtout que Kyrie Irving brille aussi à ses côtés. Durant n’est pas la seule superstar des Nets. Son compère part également sur des bases assez impressionnantes : 29 points, 61% aux tirs, 56% à trois points et 6 passes décisives de moyenne avant le match d’hier soir contre les Grizzlies. Encore plus que les statistiques, l’engagement affiché par l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics surprend. Il se donne sur quasiment toutes les possessions, même en défense. D’ailleurs, les Nets jouent bien. L’effectif est profond à tous les postes, la balle et les corps circulent bien, du basket en mouvement prôné par Nash, et ça donne des résultats intéressants jusqu’à présent.

Les Nets, vrais candidats aux finales !

Deux victoires convaincantes, d’abord contre les Warriors (125-99) puis face aux Celtics (123-95), parmi leurs principaux concurrents à l’Est. Deux succès par plus de 26 points d’écart. Deux démonstrations qui laissent penser, en se précipitant un peu et en se projetant, que Brooklyn est l’un des deux grands favoris à l’Est. Et peut-être même plus selon l’état de santé de KD. Les New-yorkais ont ensuite enchaîné deux défaites. D’abord contre les Hornets (104-106) puis les Grizzlies (111-116) lundi soir. Aucune des deux stars ne jouait contre Memphis. Mais même si le bilan est désormais de 2-2, ils ont déjà fait forte impression. Notamment contre Boston.

Kevin Durant et Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Il y a encore de nombreuses interrogations autour de cette formation. Et ce ne sont pas deux très bons matches qui vont suffire à les balayer d’un revers de la main. Comment les Nets vont-ils réagir devant l’adversité par exemple ? Avec peut-être même un premier élément de réponse dès mercredi soir pour le choc contre les Hawks, l’une des équipes encore invaincues à l’Est. Cette fois-ci au complet. Enfin, presque. Spencer Dinwiddie ne jouera plus de la saison après s’être déchiré les ligaments croisés du genou. Un vrai coup dur.

Sans lui, les Nets devront peut-être se tourner plus souvent vers leurs stars tout au long de la saison. Et donc plus souvent vers Kevin Durant. Quel rythme peut-il tenir après une si longue convalescence ? Pour l’instant, il paraît évident qu’il ne jouera pas les deuxième (ou premier) soirs de back-to-back. Ce qui devrait d’ailleurs l’handicaper dans la course au MVP. Mais peu importe, il ne s’intéresse probablement pas au trophée. Il est venu à Brooklyn pour gagner un nouveau titre. Et les prochains mois ne seront dédiés qu’à cette mission : se remettre en forme pour arriver au sommet en playoffs. Les athlètes passés par là estiment qu’il faut environ une dizaine de mois pour vraiment retrouver ses sensations. Pour l’instant, ça part déjà fort pour KD.

