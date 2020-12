Le match : Paul George et les Clippers prennent le dessus sur les Lakers

On prend les mêmes et on recommence. Comme l’an dernier, la NBA a misé sur une affiche entre les deux équipes de Los Angeles pour ouvrir sa nouvelle saison. Choc fratricide entre les Lakers, champions en titre, et les Clippers, leurs principaux concurrents. Et comme l’an dernier, les seconds sont sortis vainqueur du choc. Une belle victoire (116-109), avec la manière, sous l’impulsion de leurs deux superstars Kawhi Leonard (26 pts) et Paul George (33).

Inspirés, revanchards et peut-être motivés par la cérémonie de remise des bagues de leurs adversaires, les hommes de Tyronn Lue ont pris le dessus dès le coup d’envoi. Comptant même jusqu’à 22 points d’avance (39-17) avant que les Lakers se réveillent enfin dans le second quart pour recoller à la mi-temps (56-54). De quoi annoncer un deuxième acte très disputé. Et en effet, les superstars ont multiplié les paniers difficiles dans les premières minutes du troisième quart. Beaucoup d’adresse, des actions spectaculaires et un duel à distance entre Kawhi Leonard et LeBron James (22 pts en 28 minutes).

Puis Paul George a pris le relais. Chaud bouillant, l’ailier All-Star a inscrit 10 points de suite pour conclure la période et donner 11 points d’avance à son équipe. Tout en continuant sur sa lancée dans le quatrième quart temps. Les Lakers semblaient alors déjà complètement carbonisés. Logique, après une intersaison aussi courte : seulement 72 jours séparaient leur titre de la reprise ce soir. Ils ont réduit l’écart à la fin mais sans briller.

Il n’y a pas forcément d’enseignements à tirer de cette rencontre, si ce n’est que les Clippers sont dans le coup mentalement. Quant aux Lakers, ils paraissent effectivement plus faibles défensivement et notamment dans la raquette. Mais ce n’est que le premier match. Le coup d’envoi d’une saison au rythme qui s’annonce infernal.

Le(s) joueur(s) : Kyrie Irving et Kevin Durant déjà en forme

Dix-huit mois. Dix-huit mois que Kevin Durant attendait ça. L’ancien MVP a pu reprendre quelques marques pendant la présaison mais il s’impatientait à l’idée de retrouver le rythme lors d’un match officiel, traditionnellement plus disputé. KD s’est vite montré à son aise. Comme s’il n’était jamais parti en réalité. Face à son ancienne équipe des Warriors, celle dont il portait les couleurs lors de sa dernière sortie, en juin 2019, avant de se blesser au tendon d’Achille, le double-champion NBA a fait étalage de son talent offensif dès les premières minutes de la partie.

Dunks, trois points, drives vers le cercle… la panoplie complète. Avec 10 points d’entrée pour rappeler à tout le monde qu’il reste un joueur exceptionnel, même après une si longue absence. Les Nets ont vite pu témoigner de la puissance de leur duo de stars. Car pendant que Durant ravivait des vieux souvenirs, Kyrie Irving prenait le dessus sur Stephen Curry. Avec déjà 17 points pour le meneur All-Star dans le premier quart temps. 27 des 40 pions de Brooklyn à eux deux et déjà 15 longueurs d’avance pour les New-yorkais.

Les deux amis ont marqué cette première rencontre de la saison de leur empreinte. Déjà dominants. Trop forts pour les Warriors en tout cas. Irving a terminé meilleur marqueur du match avec 26 points tandis que Durant cumulait 22 points, 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 25 minutes. Aucun des deux n’a joué dans le dernier quart, la rencontre étant déjà pliée. En face, un double-double au compteur pour Stephen Curry, 20 points et 10 passes, mais avec maladresse (7 sur 21 aux tirs).

Une première réussie pour Steve Nash sur le banc des Nets, avec donc la victoire à la clé (125-99) et des performances très encourageantes de Kyrie Irving et Kevin Durant. Ça promet pour la suite.

La performance : Caris LeVert, futur sixième homme de la saison ?

Rétrogradé sur le banc pour une question d’équilibre aux Nets, avec déjà de nombreux talents offensifs dans le cinq majeur, Caris LeVert a fait des débuts très intéressants dans son nouveau rôle. En 25 minutes, il a contribué au large succès de son équipe en postant 20 points, 9 rebonds et 5 passes. Un sérieux candidat au trophée de sixième homme s’il n’est pas promu parmi les titulaires par la suite.

Le rookie : James Wiseman démarre fort

Absent en présaison, le deuxième choix de la draft s’est illustré pour ses grands débuts dans la ligue. 19 points à 7 sur 13 aux tirs et 6 rebonds en seulement 24 minutes. Un joueur qu’il faudra suivre avec attention.

Les Français : Nicolas Batum intéressant dans son rôle

Titulaire avec les Clippers, Nicolas Batum a fait un peu de tout pour sa première avec sa nouvelle équipe. Il a rentré sa toute première tentative à trois points et n'a plus marqué ensuite mais il a cumulé 6 rebonds, 6 passes et 2 interceptions tout en défendant sur LeBron James. Du côté de Brooklyn, Timothé Luwawu-Cabarrot a lui marqué 6 points pour les Nets.

Les résultats de la nuit

Nets – Warriors : 125-99

Lakers – Clippers : 109-116

