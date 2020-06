NBA - Alors que des rumeurs annonçaient son retour sur les parquets dès la reprise de la saison en cours, Kevin Durant a assuré qu'il n'envisageait pas faire ses débuts avec les Brooklyn Nets avant le prochain exercice. Pas tout à fait remis de sa rupture du tendon d'Achille, il n'est tout simplement pas prêt.

Kevin Durant n'a pas hésité. Dans un entretien accordé au site The Undefeated, la double champion NBA a fait savoir qu'il n'envisageait pas de retrouver les parquets et de faire ses débuts avec les Brooklyn Nets cette saison, alors que la reprise est prévue fin juillet à Orlando. Et pour cause : il s'est rompu le tendon d'Achille il y a un an et ne s'estime tout simplement "pas prêt".

Basketball Jordan fait un don XXL pour lutter contre les inégalités aux Etats-Unis IL Y A 11 HEURES

"Ma saison est terminée. Je n'avais pas l'intention de jouer" en 2019-2020, a déclaré Durant. "Avant que cette saison ne débute, nous avons décidé simplement de la laisser passer pour me concentrer sur la suivante", a-t-il ajouté. L'exercice a été chamboulé par la pandémie de coronavirus, qui a forcé la ligue à le mettre sur pause depuis le 11 mars. Et dès après l'annonce jeudi de la reprise du championnat le 31 juillet à Disney World ont rapidement fleuri les spéculations de la présence de Durant sur les parquets.

Testé positif au Covid-19 au printemps

Le double champion NBA avec Golden State (2017, 2018) a subi cette grave blessure lors des finales 2019, toujours sous le maillot des Warriors, finalement dépossédés de leur titre par les Toronto Raptors. Il a dans la foulée quitté la Californie pour atterrir à Brooklyn, où les fans espèrent qu'il formera un duo redoutable avec le meneur Kyrie Irving, également arrivé l'été dernier.

Kevin Durant lors du Media Day des Nets Crédits Eurosport

"Il vaut mieux que j'attende. Je ne pense pas que je suis prêt à jouer des matches de cette intensité dès le mois prochain", a expliqué le MVP de la saison 2014, qui assure s'entraîner tous les jours et se sentir "à nouveau comme un joueur normal". Les Nets sont l'une des 22 équipes de la NBA concernées par la reprise de la saison. Le projet a reçu l'approbation du syndicat des joueurs vendredi, malgré quelques réserves apportées sur certains points. Durant, qui fait partie de la douzaine de joueurs de la ligue testés positifs au coronavirus au printemps, n'a pas dit s'il accompagnerait ses coéquipiers en Floride.

NBA Les joueurs favorables à la reprise... même si quelques détails "restent à négocier" IL Y A 2 HEURES