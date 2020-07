NBA - Selon The Athletic et Associated Press, la ligue a annoncé aux joueurs que seules leurs performances réalisées entre octobre et mars seront prises en compte pour les trophées individuels.

Les trophées individuels attribués chaque année par la NBA, dont celui de meilleur joueur (MVP), ne seront basés que sur les matches de saison régulière qui se sont déroulés jusqu'au 11 mars, date à laquelle la saison a été suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi la ligue aux joueurs, selon The Athletic et Associated Press.

Ces médias rapportent que la NBA a informé les équipes que cette "décision d'exclure les matches (de la reprise) du vote pour les trophées garantit un processus équitable dans lequel les joueurs et les entraîneurs des 30 équipes auront la même possibilité d'être honorés". La NBA reprend sa saison le 30 juillet à Disney World à Orlando (Floride) avec 22 franchises au lieu de 30. Chaque équipe jouera huit matches de saison régulière, avant des play-offs qui se disputeront de façon classique au meilleur des sept matches.

NBA Harden affirme que son masque polémique n'avait rien de politique IL Y A 11 HEURES

Dans sa note aux joueurs, la NBA précise que les titres de meilleur de la ligue dans une catégorie de statistiques (meilleur marqueur ou meilleur passeur, par exemple) incluront en revanche ces huit matches de reprise. La Ligue annoncera bientôt le processus de vote et d'annonce des gagnants.

Play Icon WATCH "LeBron a réussi à battre les Bulls de son époque... tout seul" 00:02:35

NBA Bledsoe positif au Covid-19 IL Y A 14 HEURES