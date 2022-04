La saison régulière est réglée, les Lakers de LeBron James sont en vacances. Et sans eux, l'heure des choses sérieuses va commencer. Avec les playoffs NBA. Mais avant ce rendez-vous tant attendu qui débutera samedi, la grande Ligue nord-américaine organise les play-in, un mini-tournoi de qualification pour les playoffs qui a été testé pour la première fois en 2020.

Passage obligatoire ces dernières saisons pour décrocher les quatre derniers tickets pour la postseason (deux à l'Est et deux à l'Ouest), ces "barrages" vont se dérouler de mardi à vendredi et comprennent les équipes qui ont terminé de la 7e à la 10e place dans chaque conférence. Dont les Brooklyn Nets de Kevin Durant et Kyrie Ivring.

Septièmes à l'Est, les Nets ont plusieurs opportunités pour aller en playoffs. Ils peuvent déjà battre Cleveland (8e) mardi pour décrocher leur sésame. Et en cas de défaite face aux Cavs, Durant and co. auront une autre chance face au vainqueur du duel entre Atlanta (9e) et Charlotte (10e).

LES PLAY-IN

Mardi 12:

Conférence Est / Play-in 1: Brooklyn - Cleveland

Conférence Ouest/ Play-in 1: Minnesota - Clippers

Mercredi 13:

Conférence Est/ Play-in 2: Atlanta - Charlotte

Conférence Ouest/ Play-in 2: La Nouvelle-Orléans - San Antonio

Vendredi 15:

Conférence Est/ Play-in 3: perdant de Brooklyn-Cleveland contre gagnant d'Atlanta-Charlotte

Conférence Ouest/ Play-in 3: perdant de Minnesota-Clippers contre gagnant de La Nouvelle-Orléans-San Antonio

LES PLAY-OFFS

Premier tour à partir de samedi 16, calendrier à déterminer:

- Conférence Est

Miami (tête de série N.1) - Vainqueur du Play-in 3 (N.8)

Boston (N.2) - Vainqueur du Play-in 1 (N.7)

Milwaukee (N.3) - Chicago (N.6)

Philadelphie (N.4) - Toronto (N.5)

- Conférence Ouest

Phoenix (tête de série N.1) - Vainqueur du Play-in 3 (N.8)

Memphis (N.2) - Vainqueur du Play-in 1 (N.7)

Golden State (N.3) - Denver (N.6)

Dallas (N.4) - Utah (N.5)

