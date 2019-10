L'ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot, dont l'essai à l'intersaison à Cleveland a été non concluant, a finalement trouvé un point de chute à Brooklyn, où il a signé un "contrat deux voies". L'ancien joueur de Philadelphie, d'Oklahoma City et de Chicago s'est engagé avec les Nets mercredi soir, pendant que sa nouvelle équipe était défaite pour son premier match de la saison face à Minnesota (127-126 a.p.), malgré 50 points de Kyrie Irving.

Timothé Luwawu-Cabarrot a signé un "two way contract", ce qui signifie qu'il alternera entre la NBA et son antichambre, la G-League, où évoluent les Long Island Nets. Il pourra passer jusqu'à 45 jours avec Brooklyn, après quoi il jouera définitivement en G-League. Si les Nets veulent continuer à l'utiliser, ils devront lui proposer un vrai contrat NBA.