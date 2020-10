Le conseil d'administration de la NBA, qui regroupe notamment les autres propriétaires de franchises, doit approuver formellement la transaction. En février, le magazine Forbes a classé le Jazz à la 21e place sur les 30 franchises NBA en terme de valeur marchande, estimée à 1,32 milliard d'euros. " Je connais Ryan depuis plusieurs années. Lui et sa femme Ashley ont un tel amour pour l'Utah et cette équipe ", a déclaré Gail Miller, présidente du groupe Larry H. Miller, du nom de son défunt mari.

"Après de nombreuses interrogations, de longues discussions et des évaluations approfondies de nos objectifs à long terme, ma famille et moi avons décidé que c'était le bon moment pour passer le relais à Ryan et Ashley, qui partagent nos valeurs et se sont engagés à garder l'équipe dans l'Utah", a-t-elle ajouté.