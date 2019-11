La poisse continue de s'abattre sur Golden State, déjà privé pour un moment de Stephen Curry et Klay Thompson et qui va devoir faire pendant deux semaines sans son arrière D'angelo Russell, blessé à un pouce. Russell s'est fait une entorse au pouce de la main droite vendredi lors de la défaite à domicile des Warriors contre Boston (105-100) en saison régulière NBA et une IRM (image par résonance magnétique) passée dans la foulée a établi d'une absence de deux semaines, a annoncé son club samedi.

Le All-Star de 23 ans, venu de Brooklyn cet été pour compenser le départ aux Nets de Kevin Durant, va d'abord manquer le road-trip de son équipe à New Orleans, Memphis, Dallas et Utah, ainsi que les réceptions de Chicago et Oklahoma City, avant d'être réévalué par son staff médical. Pour les Warriors, derniers du classement d'une conférence Ouest (2 victoires, 11 défaites) qu'ils ont remportée ces cinq dernières saisons, couronnées d'autant de finales NBA et de trois sacres (2015, 2017, 2018), cette absence est d'autant plus préjudiciable qu'elle s'ajoute à celles de Curry et Thompson.

Le premier s'est fracturé la main gauche il y a un peu plus de deux semaines contre Phoenix et sera absent au moins jusqu'au printemps. Le second s'était rompu les ligaments croisés de genou gauche en juin lors du match 6 des finales, remportées par Toronto, et ne devrait pas revenir avant début avril. Il y a dix jours l'ailier Draymond Green s'était également blessé à un doigt et avait dû manquer quelques matches, avant de revenir sur les parquets.

Stephen Curry (Golden State Warriors) contre les Phoenix SunsGetty Images

Autant dire qu'avec une équipe si décimée, les espoirs de play-offs sont minimes pour Golden State, dont les destinées actuelles reposent essentiellement sur de jeunes joueurs (neuf ont 23 ans ou moins). Russell, qui en fait partie, n'en demeure pas moins un élément indispensable du cinq majeur de Steve Kerr, avec 24,3 points et 6,7 passes par matches cette saison qui l'a vu culminer à 52 points la semaine passée lors de la défaite en prolongation à Minnesota.