Au lendemain de sa grande performance à Dallas, agrémentée d'une victoire, la superstar des Lakers LeBron James, atteint "d'un syndrome grippal", est forfait pour la rencontre de ce samedi soir à Oklahoma City, a annoncé la franchise californienne. Déjà incertain avant de jouer contre les Mavericks vendredi, car il avait pris froid, James n'enchaînera donc pas avec un autre match en 24 heures. Au Texas, face au prodige slovène Luka Doncic, cela ne l'a pas empêché de briller (35 points, 16 rebonds, 7 passes) pour faire gagner Los Angeles (129-104).

Le shooteur Danny Green, souffrant d'une douleur à la hanche, sera également absent, ont indiqué les Lakers qui attendent encore pour se prononcer sur le cas d'Anthony Davis. L'autre joueur majeur de l'équipe s'est fait une contusion au sacrum, après une lourde chute mardi contre New York, et a dû renoncer à jouer contre Dallas. Le leader de la conférence Ouest (31 victoires, 7 défaites) visera un huitième succès de rang chez le Thunder, qui est dans une excellente période avec huit succès en dix rencontres et occupe la 7e place (22-16).