1. Los Angeles Lakers

Champions en titre, les Lakers ont recruté Dennis Schröder, Marc Gasol, Wesley Matthews ou encore Montrezl Harrell cet hiver. LeBron James, Anthony Davis et leurs coéquipiers sont les très grandissimes favoris pour faire le doublé.

2. Los Angeles Clippers

Parce que leur intersaison est moins pimpante que celle de leurs voisins, et parce qu’ils leur manque toujours un meneur, le recrutement des Clippers n’est peut-être pas jugé à sa juste valeur. Les Angelenos sont plus forts que l’an dernier. Sans doute aussi revanchards, à l’image de Kawhi Leonard et Paul George. Attention à ne pas les sous-estimer. Ils sont les mieux placés pour faire chuter les Lakers.

3. Denver Nuggets

Forts de leur parcours héroïque en playoffs – finalistes de Conférence après avoir remonté deux 1-3 – les Nuggets s’appuient sur des bases collectives solides. Leurs deux stars Nikola Jokic et Jamal Murray ne sont quasiment jamais blessés et Michael Porter Jr devrait passer un cap, dans la foulée de ses belles prestations dans la bulle, pour s’affirmer comme le troisième homme de l’effectif.

4. Portland Trail Blazers

Un recrutement très intelligent pour entourer au mieux Damian Lillard, candidat au MVP cette saison. Les Blazers sont armés à tous les postes et prêts à en découdre.

5. Dallas Mavericks

Préparez-vous à ce que les Mavericks battent des records offensifs en marquant une tonne de points chaque soir. Luka Doncic devrait lui se rapprocher encore un peu plus du triple-double de moyenne… le reste dépendra en partie de l’état de santé de son lieutenant, Kristaps Porzingis.

6. Utah Jazz

Le groupe est resté le même et il y a donc du talent, avec un Donovan Mitchell en pleine bourre, mais ça nous paraît un ton en-dessous des équipes de tête.

7. Houston Rockets

Une formation très dure à classer, en raison de l’incertitude autour de la situation de James Harden, bien sûr, mais aussi du niveau de jeu de John Wall, absent depuis deux ans. Mais même si personne ne semble vraiment content d’être à Houston, les Texans restent suffisamment talentueux pour se hisser dans le top-huit à l’Ouest.

8. Golden State Warriors

La grande revanche anticipée a été mise à mal après la nouvelle blessure grave de Klay Thompson, touché au tendon d’Achille alors qu’il se remettait d’une longue convalescence et d’une saison blanche. Mais les Warriors auront quand même les crocs après une année de transition. Stephen Curry et ses compères peuvent au moins aller chercher les playoffs.

9. Phoenix Suns

Certains les imaginent tout pimpants suite à l’arrivée de Chris Paul, mais aussi de Jae Crowder. L’équipe est belle sur le papier. Mais attention à ne pas s’enflammer autour de cette franchise, gérée par le très excentrique Robert Sarver. L’adaptation de CP3 sera peut-être plus difficile qu’au Thunder. En revanche, les Suns peuvent créer la surprise lors du play in.

10. New Orleans Pelicans

Un nom : Zion Williamson ! Après une première saison tronquée (24 matches) mais quelques performances bien distinguées, le premier choix de la draft 2019 revient en force. Il pourrait exploser dès maintenant si son corps tient le choc. En revanche, New Orleans, malgré le talent de l’effectif, présente quelques défauts de complémentarité entre ses différentes pièces. Les Pelicans peuvent finir plus haut si Zion joue plus de 60 matches.

11. Memphis Grizzlies

Surprise à l’Ouest l’an dernier, très proches des playoffs, les Grizzlies risquent de subir une concurrence de plus en plus forte à l’Ouest. Confirmer n’est jamais une tâche aisée et le noyau dur de la franchise est encore jeune et sans doute un peu trop léger. Mais très prometteur !

12. San Antonio Spurs

La saison va être longue. Les Spurs sont dans une situation légèrement similaire à celle du Magic avec des cadres qui arrivent en fin de contrat (DeRozan, Aldridge, Gay, Mills). Les Texans pourraient se séparer d’au moins deux d’entre eux pour anticiper leur reconstruction.

13. Minnesota Timberwolves

Peut-être qu’ils sont légèrement sous-estimés par nos soins. Parce qu’avec Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell ou encore le précieux Ricky Rubio, les Wolves peuvent finir au moins deux rangs plus haut. Ils n’ont pas grand-chose à envier à San Antonio ou Memphis à l’heure actuelle.

14. Sacramento Kings

Les dirigeants des Kings semblent avoir compris qu’ils n’allaient pas retrouver les playoffs de suite. Les supporteurs devront encore se montrer patients, eux qui attendent déjà depuis 2006. Mais les jeunes De’Aaron Fox, Marvin Bagley et Tyrese Haliburton seront intéressants à suivre.

15. Oklahoma City Thunder

L’équipe de l’Ouest avec sans doute le moins de "talents" mais quelques prospects prometteurs. Dont Shai Gilgeous-Alexander, qui va devoir assumer encore plus de responsabilités cette saison. Mais le Thunder va jouer sans aucune pression, en visant le top pick de la prochaine draft. C’est paradoxalement peut-être pour ça que l’équipe d’Oklahoma City va surprendre du monde.

