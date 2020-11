Une saison qui débutera le 22 décembre prochain mais encore beaucoup d'incertitudes. Si la NBA n'a jamais caché sa volonté de faite débuter l'exercice 2020-2021 avec des spectateurs dans les salles de basket, les Los Angeles Lakers ont annoncé, sur leur site internet , qu'ils ne recevraient pas de public au Staples Center pour débuter la défense de leur titre. Une décision, certainement prise en commun avec les autorités locales et qui devrait amener, très certainement, les Clippers, autre équipe de Los Angeles qui évolue au Staples Center, à communiquer dans le même sens dans les jours qui viennent.

D'autres équipes NBA pourraient également leur emboîter le pas et annoncer des restrictions pour la reprise. Malgré la mise en place d'un protocole sanitaire pour accueillir les fans en ces temps de pandémie du coronavirus, les franchises ne veulent prendre aucun risque. Parmi les mesures décrétées par la NBA, l'obligation du port du masque pour tous les spectateurs de plus de deux ans ou encore le recul, à neuf mètres du terrain, des fans assis courtside. Ces derniers auront aussi l'interdiction de boire ou de manger durant la rencontre et devront surtout présenter un test négatif au coronavirus dans les deux jours avant le match.