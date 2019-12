Les New York Knicks ont annoncé vendredi, sans surprise, le licenciement de l'entraîneur David Fizdale, qui paye le début de saison catastrophique de la franchise, dernière de la conférence Est avec 18 défaites en 22 matches de saison régulière NBA, confirmant une information d'ESPN. Ils ont également officialisé la nomination d'un des adjoints, Mike Miller, au poste d'entraîneur intérimaire, à la veille de la réception des Indiana Pacers.

Une série de huit défaites, dont les deux dernières par 44 et 37 points d'écart à Milwaukee lundi et contre Denver jeudi, ont été de trop. Fizdale, arrivé au club en mai 2018, après le limogeage Jeff Hornacek n'ira pas au bout de son contrat de 4 ans avec les Knicks. Son bilan à la tête de l'équipe aura été très faible: 21 victoires en 104 matches, soit un match sur cinq. Fizdale est le cinquième entraîneur consécutif à ne pas dépasser les deux saisons à la tête des Knicks après Mike Woodson (2012-2014), Derek Fisher (2014-2016), Kurt Rambis (2016) et Jeff Hornacek (2016-2018). Il est le premier entraîneur à être démis de ses fonctions cette saison en NBA.