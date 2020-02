Les numéros des mailots du prochain All-Star Game, le 16 février à Chicago, seront hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna, décédés tragiquement le 26 janvier. Les équipes de LeBron James et de Giannis Antetokounmpo porteront respectivement les numéros 2 et 24. James, capitaine de la Team LeBron, a choisi personnellement le 2 qui était le numéro fétiche de l'adolescente de 13 ans, lorsqu'elle jouait au basket. La raison tient en un autre prénom, "Zhuri", a répondu la star des Lakers, se référant à sa propre fille de cinq ans.

Vendredi, avant le premier match de Los Angeles au Staples Center depuis la tragédie survenue le dimanche précédent, James a parlé avec émotion de la joie que Bryant ressentait depuis sa retraite sportive dans sa vie de père de famille. Le numéro 24, porté par l'ancienne légende des Lakers durant sa seconde partie de carrière, sera sur les maillots de la Team Giannis. Kobe et Gianna Bryant, ainsi que sept autres personnes ont perdu la vie le 26 janvier, dans un accident d'hélicoptère survenu au nord-ouest de Los Angeles.

LeBron James verabschiedet Kobe BryantGetty Images

"Une nouvelle semaine"

Après les multiples hommages de la semaine passée et avant ceux prévus au All-Star Game, James a déclaré que les Lakers faisaient leur propre chemin vers un retour à la normale. "Aujourd'hui, c'était le début d'une nouvelle semaine", a-t-il dit aux journalistes après la séance d'entraînement de lundi. "Nous avons fait une très bonne séance. Nous continuons de nous concentrer sur ce qui doit être fait pour continuer à gagner des matches, à nous améliorer et à être aussi forts que possible", a-t-il ajouté.

Après les fortes émotions ressenties ces derniers jours, notamment vendredi lors de l'hommage vibrant rendu au Staples Center, James a expliqué que les Lakers continuaient de se soutenir mutuellement pour avancer. "Il n'y a aucun moyen pour qui que ce soit de le faire seul", a-t-il déclaré.