Ce n'est pas idéal, a reconnu la star de la baie d'Oakland. Quand vous avez une équipe qui a trouvé son Momentum comme ils l'ont fait ce soir et qu'ils continuent de mettre leurs tirs, c'est dur de récupérer ce Momentum". Quinze points d'avance au troisième quart temps ! Douze avant d'entamer la dernière période. Et puis, patatras. Les Warriors ont pris l'eau, comme rarement avec un terrible 40 à 16 lors des 12 dernières minutes marquées notamment par un 20-2 humiliant. Douchés par une pluie de trois points (9/12 dans le dernier quart, 21/41 au final), les coéquipiers de Steph Curry ont subi la loi des Celtics (108-120). a reconnu la star de la baie d'Oakland".

La claque est dure pour Golden State. Parce que les triples champions NBA avaient le match en mains. Mais aussi parce qu'ils ont laissé filer leur première défaite sur leur parquet dans ces playoffs, laissant l'avantage du terrain aux Celtics dès leur première sortie. Ce qui change la physionomie de cette finale. "Lorsque vous gagnez le premier match à domicile, il y a un sentiment de confort, et vous avez en quelque sorte une idée de ce que vous oppose votre adversaire, alors vous faites vos ajustements", a reconnu Steve Kerr, le coach des Warriors. "Evidemment on va aborder le Game 2 avec une forme de détresse..."

Nous avons été dans cette position

Giflés d'entrée devant leurs supporters, les Warriors ne sont cependant pas abattus. Ce serait mal les connaitre, déjà. Et puis, ce n'est "que" le match 1 de ces Finales NBA. "Il n'y a pas de quoi paniquer. C'est la première équipe à quatre victoires, pas la première à une", a lancé Draymond Green. "Ce n'est jamais drôle de perdre d'entrée et ça fait mal, évidemment, mais il n'y a aucune raison de paniquer", a ajouté Klay Thompson.

Boston Celtics - Golden State Warriors

Forte de son expérience, la franchise basée à San Francisco compte bien s'appuyer sur son riche passé pour se relever le plus vite possible. "Nous avons toujours relevé les défis. Nous allons relever celui-là. Notre confiance n'est pas du tout entamée. Il faut toujours en gagner un sur la route. Et dans notre histoire, nous l'avons toujours fait", a prévenu Green. "Nous avons été dans cette position auparavant et nous avons gagné des séries après avoir perdu d'entrée... Il faut de toute façon gagner à l'extérieur pour s'adjuger une série de playoffs", a ajouté Kerr, alors que son équipe restait cependant sur 13 matches de rang gagnés à domicile pour lancer une série de playoffs.

Je sais que nous serons meilleurs au deuxième match

Il n'empêche, cette défaite place Golden State dans une situation d'urgence pour le match 2, comme l'a résumé Kerr. Perdre un deuxième match à domicile donnerait un avantage sûrement crucial à Boston. Les Warriors n'ont pas le droit de tomber à nouveau dimanche soir. "Nous allons digérer ce qui s'est passé. Je sais que nous serons meilleurs au deuxième match. Il n'y a aucune raison de se lamenter sur une défaite quand un autre match qui arrive vite", a conclu Klay Thompson. Surtout quand il ne faut pas se rater à la prochaine rencontre...

