NBA - Les Bulls ont enfin un nouveau manager général. La franchise de Chiacgo a officiellement annoncé la venue de Marc Eversley, vendredi, en remplacement de Gar Forman resté pendant 22 ans à la tête de l'organisation.

L'époque Gar Forman est définitivement révolue à Chicago. Remercié le 13 avril, celui qui a été le manager général des Bulls pendant 22 longues années a un remplaçant. Celui-ci se nomme Marc Eversley. Son intronisation a été annoncé vendredi par la franchise. "Je cherchais un manager général qui était en adéquation avec ma vision et mes valeurs et qui pourrait aider notre franchise à repartir sur des bases saines. Le passé et les qualités de Marc entrent parfaitement dans ce schéma", a expliqué le vice-président des Bulls, Arturas Karnisovas.

Au cours de sa carrière de dirigeants NBA, Eversley est notamment passé par Toronto, Washington et Philadelphie en occupant différentes fonctions. Sa tâche sera lourde puisqu'après des années 1990 fastes, la franchise mythique des Bulls traînent plus souvent dans la seconde partie du classement NBA depuis. Ils n'ont plus atteint la finale de conférence depuis 1998 et l'obtention du sixième et dernier titre.

