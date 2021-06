Décidément, Rudy Gobert enchaîne les distinctions en cette fin de saison. Il y a moins d'une semaine, le pivot était nommé meilleur défenseur de la saison pour la troisième fois en quatre ans. Il a ensuite été logiquement sélectionné dans le meilleur cinq défensif de la NBA édition 2020-2021. Et dans la nuit de mardi à mercredi, les très bonnes performances du Français avec Utah ont une nouvelle fois été récompensées.

Rudy Gobert a donc été nommé dans la All-NBA third team aux côtés de Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Brooklyn Nets) et Bradley Beal (Washington Wizards). C'est la quatrième fois de sa carrière que le pivot du Jazz est sélectionné dans ces équipes de l'année.

Une All-NBA First Team toujours plus européenne

La All-NBA fist team est composé d'un cinq alléchant et à l'accent très européen avec Giánnis Antetokoúnmpo, Nikola Jokic (MVP de la saison), Stephen Curry, Luka Doncic et Kawhi Leonard. Sacré MVP de la saison régulière en 2019 et 2020, le Grec Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), a obtenu sa troisième sélection consécutive et a été le seul joueur à être désigné à l'unanimité pour intégrer l'équipe première All-NBA, sur les 100 bulletins de vote dépouillés.

Le Serbe des Denver Nuggets, Jokic, a reçu 99 votes et le Slovène Doncic, des Dallas Mavericks, 55. Doncic est le premier joueur à faire partie de l'équipe première All-NBA au moins deux fois au cours de ses trois premières saisons dans la ligue nord-américaine de basket depuis Tim Duncan à la fin des années 1990.

La deuxième équipe NBA de la saison 2020-2021 est composée de Damian Lillard (Portland Trail Blazers), du Camerounais Joel Embiid (Philadelphia Sixers), de Chris Paul (Phoenix Suns), de Julius Randle (New York Knicks) et de LeBron James (Los Angeles Lakers).

