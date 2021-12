Le joueur : Curry, encore lui

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Stephen Curry. Oui, la star des Warriors a été marquée de près, presque à la limite, par Dillon Brooks. Non, cela n’a rien changé à sa déconcertante efficacité. Face aux Grizzlies, Chef Curry a sorti une ligne statistique dingue (46 points, 13 sur 22 aux tirs, 8 sur 14 à 3-points) pour permettre aux siens de dompter les Grizzlies (113-104). Toujours aussi forts en défense, les Warriors peuvent compter sur leur chef d’attaque. Même sans Andrew Wiggins et de Jordan Poole, il s’occupe de tout !

La claque : Les Lakers encore battus

Une défaite de 28 points et l’impression que rien ne tourne rond ces dernières semaines chez les Lakers. Ce vendredi, les Purple and Gold ont concédé un lourd revers face aux Spurs (138-110) pour la dernière de l’année au Staples Center. LeBron James (36 points à 15/26, 9 rebonds, 6 passes) et Russell Westbrook (30 points à 12/20, 7 rebonds, 4 passes) n’ont pas suffi face à la fougue du supersub Keita Bates-Diop (30 points à 11/11 et 7 rebonds), sorti du banc. LA dispose à nouveau d’un bilan à moins de 50% de victoires (16-17) et resté englué à la 6e place à l’Ouest.

La série : 15 à la suite pour Phoenix

Le Footprint Center, salle imprenable. Face au Thunder, les Suns ont signé leur quinzième victoire de rang à domicile pour continuer leur course en tête à l’Ouest (113-101). Devin Booker (30 pts, 7 passes, 7 rebonds) aura été le grand homme du match, bien secondé par Deandre Ayton (19 pts) et Chris Paul (16 pts).

Le faux choc : Dallas - Milwaukee

Ce devait être la piste aux étoiles. Il n’en fut rien. En l’absence de Giannis Antekounmpo, Luka Doncic ou Kristaps Porzingis, ce Dallas-Milwaukee n’était plus aussi alléchant. Peu importe pour les Bucks qui ont fini par l’emporter (102-95), portés par Khris Middleton (26 pts) mais également par un DeMarcus Cousins inspiré (22 pts, 8 rebonds). Les Bucks sont troisièmes à l’Est.

Les Français : Gobert chaud bouillant, Ntilikina maladroit

Il ne fait pas bon croiser Utah ces dernières semaines. Emmené par un Rudy Gobert intenable (20 pts, 17 rebonds), le Jazz a encore frôlé la barre des 130 points pour mettre au pas Minnesota (128-116) et confirmer sa troisième place à l’Ouest. Face à Milwaukee, Frank Ntilikina a été intéressant dans le jeu mais trop maladroit au tir pour réellement peser (14 pts, 5/16).

Tous les scores

Indiana Pacers 118 - 106 Houston Rockets

Orlando Magic 104 - 110 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 96 - 98 Atlanta Hawks

Miami Heat 115 - 112 Detroit Pistons

New York Knicks 117 - 124 Washington Wizards

Dallas Mavericks 95 - 102 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 107 - 115 Charlotte Hornets

Phoenix Suns 113 - 101 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 128 - 116 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 113 - 104 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 110 - 138 San Antonio Spurs

