C’est l’information la plus… surprenante de la deadline. Andre Drummond, plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Detroit, a été transféré à Cleveland. La contrepartie est assez faible puisque les Pistons récupèrent Brandon Knight, John Henson et un second tour de draft. C’est étonnant que le pivot rapporte si peu alors que c’est un All-Star de 26 ans qui compile presque 18 points et 16 rebonds par match.

Drummond dispose d’une option sur sa dernière année de contrat mais il a déjà fait part de son intention d’y renoncer afin de signer un nouveau deal, bien juteux, cet été. Les Cavaliers auraient donc l’intention de se reconstruire autour de lui, ainsi que des jeunes meneurs Darius Garland et Colin Sexton.

Le constat est beaucoup plus dur pour les Pistons qui n’ont même pas mis la main sur un premier tour de draft dans l’échange. La franchise se dirige vers un retour à zéro.