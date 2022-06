"Nous allons savoir demain". Steve Kerr s'est montré prudent à l'issue de la rencontre. Prudent et sûrement un peu inquiet sur l'état de santé de Stephen Curry. Comme tout le monde. Car c'est le genre d'images que l'on n'aime pas voir. A quatre minutes de la fin de la rencontre, le double MVP s'est fait mal à la jambe lors d'un choc avec Al Horford. Et s'il a d'abord continué à jouer après s'être relevé en grimaçant, il est finalement sorti à deux minutes du terme, alors que la rencontre était pliée. "Je ne l'ai pas sorti du terrain car il avait mal, mais parce que nous étions menés de 14 points à deux minutes du terme et qu'on n'allait pas revenir au score", a expliqué Steve Kerr.

Auteur de 31 points dont six trois-points, Steph Curry a encore sorti un match de haute volée durant ce Game 3 des Finales NBA. Bouillant dans le troisième quart temps notamment (15 de ses 31 points), il a permis à Golden State d'y croire à un moment après un début de match poussif. Mais si cette deuxième défaite place encore les Warriors dans une position inconfortable, c'est ce coup reçu qui va faire trembler les fans des Warriors dans les prochaines heures. "J'ai évidemment un peu mal, a reconnu Curry en conférence de presse. Je me suis fait prendre... Je verrai comment je me sens demain"

Je ne pense pas que je vais manquer le prochain match

Curry s'est blessé lors d'une lutte pour le ballon avec Horford, qui lui est tombé sur la jambe. A l'issue de la rencontre, il s'est cependant voulu plus rassurant qu'alarmiste. "C'est la même chose que ce que j'ai eu à Denver ou contre Boston en saison régulière, mais ça n'a pas l'air si mauvais", a expliqué le double MVP évoquant une entorse et refusant d'envisager de rater une rencontre : "On va voir comment ça réagit maintenant, il n'y pas grand chose d'autre à dire. Je ne pense pas que je vais manquer le prochain match. Il me faut profiter de ces prochaines 48 heures pour me préparer".

Les Warriors croisent donc les doigts. Perdre Curry même pour un match alors qu'ils sont menés 2 à 1 dans ces Finales serait un gros coup dur pour eux. Le voir diminué serait également une bien mauvaise nouvelle alors qu'il porte les Californiens et enchaîne les prestations remarquées (34 pts au Game 1, 29 au Game 2 et donc 31 ce mercredi). "Nous avons besoin de lui si nous voulons gagner cette finale. Je sais qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour jouer vendredi (le 4e match). J'espère vraiment qu'il va bien, parce que sans lui, ce sera très difficile", a conclu Klay Thompson.

