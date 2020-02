Le joueur : Nikola Jokic époustouflant contre Utah

Seulement sept joueurs des Nuggets étaient disponibles pour affronter le Jazz cette nuit. Le reste de l’effectif étant décimé par les blessures et les récents transferts. Mais parmi ces sept joueurs, il y avait un certain Nikola Jokic. Et sa présence était largement suffisante pour venir à bout d’un adversaire direct à l’Ouest (98-95). Parce que le pivot serbe s’est démultiplié : il était partout sur le terrain avec 31 points, 21 rebonds et 10 passes à l’arrivée. Il est devenu le neuvième joueur de l’histoire à finir en 30-20-10. Un triple-double monstrueux sur la tête de Rudy Gobert pour une nouvelle victoire de Denver, qui se rapproche de la deuxième place de la Conférence.

Le match : Toronto, une douzième victoire de suite au courage

Les Raptors sont l’équipe en forme en NBA en ce moment. Mais cette nuit, ils ont eu toutes les peines du monde à se défaire des Pacers. Ils l’ont emporté in-extremis (119-118) après avoir compté 19 points de retard. Les Canadiens se sont arrachés, portés par les 32 points (8 rebonds, 10 passes) de leur meneur All-Star Kyle Lowry. Serge Ibaka a ajouté 30 points et il a aussi planté le panier décisif à trois-points à 30 secondes de la fin de la partie. En face, Domantas Sabonis a compilé un triple-double pour Indiana (15 pts, 11 rbds, 10 pds). C’est donc la douzième victoire de suite pour Toronto. Un record pour la franchise.

La performance : Trae Young inspiré contre les Timberwolves

Les Timberwolves ne sont pas réputés pour leur défense et Trae Young a pu s’en donner à cœur joie lors du déplacement d’Atlanta à Minnesota. Le meneur All-Star a fini avec 38 points et 11 passes tout en menant les siens à la victoire (127-120). Son coéquipier John Collins a lui cumulé un nouveau double-double (27 pts, 12 rbds).

Les Français : 26 points dans la défaite pour Fournier

Le Magic a été battu sur le fil par les Celtics (100-116) mais son arrière tricolore Evan Fournier a tout essayé. 26 points à 8 sur 15 aux tirs avec 4 rebonds. Titulaire avec Detroit, Sekou Doumbouya est resté assez discret contre Phoenix. 5 points et 2 rebonds en 16 minutes. Dans le camp adverse, Elie Okobo a lui marqué 3 points en 13 minutes. 18 points et 14 rebonds pour Rudy Gobert, dominé par Nikola Jokic, lors du duel entre le Jazz et les Nuggets.

Les transferts de la nuit

Andre Iguodala va enfin quitter Memphis. Sans y avoir mis les pieds. Transféré aux Grizzlies en juillet dernier, le triple-champion NBA avait refusé de jouer pour la franchise du Tennessee. Il a finalement été envoyé au Heat, notamment en l’échange de Justice Winslow, jeune ailier un temps prometteur et limité par des blessures cette saison. Non seulement il va rejoindre Miami mais en plus il devrait s’engager pour deux saisons de plus et 30 millions de dollars. Les Floridiens cherchent d’ailleurs à frapper un grand coup puisqu’ils discutent aussi avec le Thunder pour acquérir Danilo Gallinari. Les Hawks, qui ont déjà récupéré Clint Capela hier, ont mis la main sur un autre pivot : Dewayne Dedmon des Kings. Jabari Parker et Alex Len font le chemin inverse direction Sacramento tandis qu’Atlanta obtient aussi deux seconds tours de draft dans l’affaire. Enfin, les Warriors devraient envoyer Alec Burks et Glenn Robinson III à Philadelphie en échange de trois seconds tours de draft.

Tous les scores

Pistons - Suns : 116-108

Celtics - Magic : 116-100

Nets - Warriors : 129-88

Raptors - Pacers : 119-118

Timberwolves - Hawks : 120-127

Thunder - Cavaliers : 109-103

Mavericks - Grizzlies : 107-121

Jazz - Nuggets : 95-98

Clippers - Heat : 128-111