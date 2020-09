Le basket n’est pas toujours une question de taille. Mais hier, l’écart en centimètres s’est vraiment fait ressentir entre les Lakers du tentaculaire Anthony Davis et les Rockets, spécialistes du "small ball". Les Texans en ont souffert. Battus (110-100), une fois de plus, ils restaient sans solution devant l’intérieur All-Star de Los Angeles. 29 points et 12 rebonds pour AD, dominateur. Mais surtout deux autres statistiques très parlantes : 52 à 26 aux rebonds et 62 à 24 aux points inscrits dans la raquette. En faveur des Californiens à chaque fois. Les signaux d’une rencontre à sens unique. Parce que les Lakers ont aussi pris le dessus en contre-attaque (19-2) et aux nombre de points inscrits après un rebond offensif (17-3).