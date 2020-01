Le joueur : Kyrie Irving, très efficace pour son retour

Kyrie Irving avait des fourmilles dans les jambes. Mais plutôt que de dégainer dans tous les sens pour son grand retour à la compétition après deux mois d’absence en raison d’une blessure à une épaule, le meneur All-Star a préféré jouer intelligemment. Il a surtout fait preuve d’une adresse redoutable : 21 points en 20 minutes avec 10 tirs convertis en 11 tentatives. Ça c’est de l’efficacité ! Dans son sillage, Brooklyn a battu Atlanta (108-86) sans trop de difficultés. Irving n’avait jamais été aussi adroit sur un match (90% de réussite). Et il est bien conscient qu’il ne le sera pas autant à chaque fois. Mais cette performance va pouvoir l’aider à se remettre en confiance après une si longue indisponibilité.

Le match : Les Nuggets rebondissent en venant à bout des Clippers

Battus par les modestes Cavaliers ce weekend, les Nuggets se devaient de réagir. Ils ont de suite corrigé le tir en gagnant contre les Clippers, leurs concurrents directs à l’Ouest. Une victoire 114 à 104 malgré les 30 points de Kawhi Leonard pour Los Angeles. Nikola Jokic a compilé 20 points et 15 rebonds. Jamal Murray en a ajouté 19 et le rookie Michael Porter Jr a été un facteur X avec ses 13 pions. Denver a surtout fait la différence dans le second quart temps (37-22) avant de gérer la suite de la partie. La franchise du Colorado reste deuxième à l’Ouest tandis que les Clippers chutent à la cinquième place.

Le rookie : R.J. Barrett précieux pour les Knicks

New York a battu Miami au bout du suspense dimanche soir (124-121). Une belle victoire de prestige contre l’une des meilleures équipes de la Conférence Est. R.J. Barrett, troisième choix de la draft 2019, a été au cœur de cette victoire avec ses 23 points inscrits. Son coéquipier Julius Randle en a ajouté 26, dont plusieurs dans le quatrième quart temps décisif, et les Knicks ont remonté un handicap de 10 points pour s’imposer sur le fil.

L’autre retour : Siakam revient mais Toronto perd

C’était la soirée des comebacks en NBA. Dans tous les sens du terme. Pascal Siakam, absent depuis 11 matches, a rejoué avec les Raptors. Il était décidément rouillé (15 pts, 5 rbds). Mais son équipe avait fait le boulot en prenant 18 points d’avance contre les Spurs. Il y avait même encore 14 longueurs d’écart en faveur des Canadiens à 10 minutes de la sirène finale. Et c’est là que les joueurs de Gregg Popovich sont revenus dans le match. Ils ont passé un 17-0 pour reprendre les devants (88-87) avant de l’emporter in extremis quelques minutes plus tard (105-104). DeMar DeRozan, l’ancien joueur de Toronto, qui effectuait d’ailleurs son retour dans l’Ontario, a marqué 25 points dont les deux derniers lancers décisifs.

Les Français : Face-à-face entre Ian Mahinmi et Rudy Gobert

Deux pivots tricolores s’affrontaient sur les parquets NBA dimanche soir. Rudy Gobert (21 pts, 14 rbds) et le Jazz ont fini par prendre le dessus sur Ian Mahinmi (15 pts, 7 rbds) et les Wizards (127-116) mais les deux joueurs n’ont pas démérité. Autre duel entre Français à Phoenix avec la victoire des Suns d’Elie Okobo (8 pts) contre les Hornets de Nicolas Batum (2 pts).

Tous les scores

Knicks - Heat : 124-121

Wizards - Jazz : 116-127

Nets - Hawks : 108-86

Raptors - Spurs : 104-105

Grizzlies - Warriors : 122-102

Nuggets - Clippers : 114-104

Suns - Hornets : 100-92