Pourquoi il veut s'en aller ?

Une petite année et puis s'en va. Russell Westbrook a déjà fait le tour à Houston. Désireux d'avoir un autre rôle mais également déçu par la dernière saison ou encore des mouvements estivaux dans les coulisses de la franchise texane avec les départs du GM historique Daryl Morey et de l'entraîneur Mike d'Antoni, le MVP de la saison 2017 souhaite changer d'air.

Selon le média US The Athletic, "Brodie" aurait même déjà annoncé à ses dirigeants son envie de s'en aller et aurait demandé à être tradé. Il voudrait retrouver une franchise où il pourrait avoir un statut proche de ce qu'il avait au Thunder d'Oklahoma City. En clair, redevenir le "franchise player" de son équipe et être la machine à stats qui faisait tourner toutes les têtes.

Pourquoi Houston n'est pas malheureux ?

Pour Houston, c'est un moindre mal. Mercredi, ESPN et notamment son journaliste vedette Adrian Wojnarowski avait révélé que James Harden et Russell Westbrook avaient "émis des réserves sur la direction prise par la franchise". Mais selon plusieurs sources, James Harden ne compte pas faire le forcing pour quitter le navire cet été et envisage de rester au moins une saison de plus dans le Texas. C'est bien le principal pour les Rockets, toujours désireux de construire avec leur arrière star qui les a guidés en playoffs huit fois de rang.

Pour Westbrook – arrivé en juillet 2019 contre Chris Paul et deux tours de draft protégés en 2024 et 2026 -, le constat est différent. Cette saison, l'ancien du Thunder a certes produit des stats comme à son habitude (27.2 points, 7.9 rbds, 7 pds de moyenne). Mais son association avec Harden n'a pas vraiment convaincu et permis de faire passer ce cap tant désiré à "Space City".

Si les Rockets ont échoué en demi-finales de Conférence Ouest face aux Lakers (4-1), son impact a ainsi été limité en playoffs. Certes, il n'était pas à 100% physiquement dans la bulle d'Orlando après avoir attrapé le Covid-19, et avoir été blessé au quadriceps de la jambe droite. Mais il n'a pas pesé comme espéré (17.9 pts, 7 rbds, 5.6 pds) avec les plus faibles moyennes au scoring et à la passe en playoffs de sa carrière. Daryl Morey et Mike d'Antoni partis, Houston n'est alors pas contre tester une nouvelle option en récupérant dans un trade des profils aptes à aider Harden dans sa quête. Encore une fois…

James Harden et Russell Westbrook (Houston Rockets) vainqueurs des Lakers Crédit: Getty Images

Où peut-il aller ?

Rafael Stone, le nouveau GM des Rockets, va avoir du pain sur la planche dans les prochaines semaines. Mis sous pression dès ses premiers mois avec cette annonce, il va devoir trouver le deal parfait. Et ce n'est pas forcément gagné. Le premier frein ? Le contrat monstrueux de Russell Westbrook, qui va toucher pas moins de 131 millions de dollars sur les trois prochaines saisons. Alors que certaines franchises peuvent avoir l'envie de rester calmes durant cette intersaison en prévision de l'été 2021 où Giannis Antetokoúnmpo pourrait être free agent et que l'on annonce une draft plus séduisante, il va falloir trouver une équipe pour le prendre en charge. De quoi faire dire à Chris Mannix de Sports Illustrated que les prétendants ne vont pas être légion pour récupérer un joueur qui vient d'avoir 32 ans et a connu quelques pépins physiques.

D'après Bobby Marks d'ESPN, dix équipes pourraient cependant être sur les rangs. Et non des moindres : les Los Angeles Clippers, le Miami Heat, les Memphis Grizzlies, les Milwaukee Bucks, les New York Knicks, les Phoenix Suns, les Charlotte Hornets, les Atlanta Hawks, les Detroit Pistons ou même les Los Angeles Lakers. Certaines auraient même déjà fait quelques approches, même si pour d'autres cela serait étonnant de voir un profil comme celui de RussWest débarquer. Mais ces franchises vont devoir aussi proposer des joueurs intéressants pour convaincre Houston. En clair, les prochaines semaines s'annoncent agitées dans le Texas.

