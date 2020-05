NBA - The Last Dance, série sur Michael Jordan et les Chicago Bulls, a fait un carton mais certains n'ont pas aimé voir MJ traverstir la réalité. Sam Smith, auteur du livre "The Jordan Rules", par exemple estime que Jordan a menti à de nombreuses reprises notamment sur sa volonté de revenir en 1998-1999 pour viser un 7e titre.

"C'est comme quand vous allez voir un film qui est inspiré d'une histoire réelle. Là, c'est pareil. C'est inspiré d'une histoire réelle, mais ce n'est pas l'histoire." Sur CBS, Sam Smith, auteur de "The Jordan Rules" n'a pas hésité à critiquer Michael Jordan, accusé d'avoir menti à de nombreuses reprises dans The Last Dance. Ainsi selon Smith, les Bulls voulaient conserver Jordan pour viser un 7e titre lors de la saison 1998-1999, contrairement à ce qu'il a dit. "Il dit qu'ils l'ont poussé à partir. Mais qui a jamais forcé Michael Jordan à faire quoi que ce soit ? Bref, un mensonge flagrant", s'emporte le journaliste.

Très bon connaisseur des Bulls et de Michael Jordan, Smith explique avoir parfois bondi devant les propos de Jordan dans le documentaire produit par ESPN. "J'y étais, je sais ce qui s'est passé et il y a beaucoup de choses qu'il a inventées, des mensonges. Certains ne sont pas importants, mais d'autres sont flagrants", a-t-il conclu Smith qui n'est pas le premier à prendre la parole après la diffusion du 10e et dernier épisode.

Horace Grant, coéquipier de Jordan aux Bulls, a aussi fustigé sur ESPN "les mensonges" racontés par la légende du basket. "Je dirais que c'était divertissant, mais nous savons, nous les coéquipiers qui étions là, qu'à peu près 90% de ce qui y est raconté est bidon par rapport à la réalité", a déclaré Grant.

