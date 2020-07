NBA - C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Tom Thibodeau a été nommé entraîneur des New York Knicks. L’ancien coach des Bulls et des Timberwolves devient le trente-et-unième coach de l’histoire de la franchise new-yorkaise.

A quelques heures de la NBA, un feuilleton vient de trouver son épilogue outre-Atlantique. En quête d’un entraîneur depuis plusieurs semaines, le front office new yorkais a finalement porté son choix sur Tom Thibodeau. Presque sans surprise.

NBA 141 jours plus tard, le symbole Rudy Gobert IL Y A 11 HEURES

Annoncée depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois à Big Apple, l’arrivée de l’ancien coach des Chicago Bulls et des Minnesota Timberwolves a été officialisée ce jeudi, dans un communiqué publié par la franchise. Grandissime favori pour prendre le poste, malgré un intérêt des Knicks pour Kenny Atkinson (ex- Brooklyn Nets), Jason Kidd ou encore Mike Woodson, Thibodeau succède donc à l’intérimaire Mike Miller, qui avait repris l’équipe après l’éviction de David Fizdale, en novembre dernier. L’ancien coach des Westchester Knicks n’avait d’ailleurs pas démérité et pourrait d’ailleurs se voir offrir une place dans le staff de Thibodeau.

Enfin un projet stable à New York ?

Réputée comme l’une, si ce n’est la franchise la plus instable de la grande ligue, les Knicks ont complètement remodelé leur direction depuis l’éviction de Steve Mills, juste avant la trade deadline, en janvier dernier. L’arrivée de Leon Rose à la présidence de la franchise a permis de poser les jalons d’une nouvelle ère à Manhattan. Et la nomination de Thibodeau, un homme qu’il connaît très bien, s’inscrit dans cette dynamique.

Leon Rose, nouveau président des Knicks Crédit: Getty Images

Même s’il sort d’une expérience contrastée avec Minnesota, Thibodeau possède des références qui devraient permettre une reconstruction de la franchise new yorkaise. L’ancien coach des Bulls est également un habitué de la maison puisqu’il a été l’adjoint de Jeff van Gundy entre 1996 et 2003. Son expérience et ses résultats notamment avec les Chicago Bulls sont autant d’arguments qui peuvent permettre à la franchise de repartir sur de belles bases. Mais les Knicks et son propriétaire James Dolan ont la réputation de ne pas être patient. Et c’est pourtant du temps que la franchise a besoin pour bien se relancer.

Un style peut-être obsolète qui pose question, mais

S’il est adoubé et salué par de nombreuses têtes pensantes, Thibodeau, c’est aussi des doutes et une certaine défiance notamment après son passage en dents de scie chez les Timberwolves. Personnage autoritaire, manager à l’ancienne, Thibs n’avait pas laissé un souvenir impérissable à Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins et consorts. Une situation compliquée qui l’avait d’ailleurs éjecté de son poste en janvier 2019.

Karl-Anthony Towns et Tom Thibodeau (Minnesota) Crédit: Getty Images

Oui, mais voilà, cela fait désormais un an et demi que Thibodeau n’a plus entraîné. Une longue période qui lui a sûrement permis de revoir son management et ses méthodes. Le jeu a beaucoup évolué et Thibs devra trouver les clefs pour s'adapter à ces changements. En débarquant aux Knicks, le technicien se sait attendu. Les supporters de la franchise espèrent enfin un peu de stabilité et une nouvelle culture pour (enfin) revenir sur le devant de la scène. Avec Thibodeau, ils récupèrent également un entraîneur revanchard et plein d’ambitions. Et s’il s’agissait du cocktail idéal au final ?

NBA La NBA repart, avec des cartes rebattues ? IL Y A 18 HEURES