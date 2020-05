NBA - Il y a tout juste un an, le 12 mai 2019, Kawhi Leonard rentrait l'un des tirs les plus incroyables de l'Histoire de la NBA pour qualifier les Raptors en finale de la Conférence Est. La suite est connue de tous. Retour sur un exploit qui va traverser le temps.

12 mai 2019, Toronto. Pleine à craquer, au bord de l’implosion, la Scotiabank Arena retient son souffle. Nous sommes dans les ultimes instants du Game 7 entre les Raptors et les Sixers. Précisément 4,2 secondes à jouer et les deux équipes à égalité, 90 partout. C’est le moment tant attendu. En jeu, une place en finale de Conférence. La remise en jeu est effectuée par Marc Gasol. Mais tout le monde sait à qui la balle doit revenir : Kawhi Leonard.

C’est justement lui qui profite d’un écran de Pascal Siakam sur Ben Simmons pour hériter du ballon. Le voilà dos au panier, deux mètres derrière l’arc à trois-points. Le chronomètre défile. Il se retourne et part sur sa main droite. Son défenseur l’oriente intelligemment vers la ligne de touche, où Joel Embiid vient en aide. Le piège s’apprête à se refermer. Mais Leonard continue sa course, chassé par le Camerounais. Plus qu’une seconde. Il va bientôt se retrouver bloqué dans le corner.

NBA O'Neal prend position : "Annulons simplement la saison" IL Y A 17 HEURES

Un arrêt brusque, ses deux pieds qui décollent, un corps gainé qui s’élève pour tirer. Embiid se détend tout en longueur pour essayer de contrer. Trop court ! Le géant est trop court. La balle prend alors la trajectoire du panier. Le temps se suspend. Plus un bruit dans la salle. Si ce n’est celui du ballon qui rebondit sur le cercle. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois… c’est dedans. C’est dedans ! Les commentateurs hurlent. La foule exulte.

C’était il y a un an. Mais ce moment si particulier donne encore des frissons. Une action extraordinaire, devenue iconique qui restera à jamais dans l’Histoire de la NBA. Parce qu’elle a été immortalisée à travers une superbe photo, élue plus beau cliché sportif de l’année. On y voit Leonard accroupi, les yeux rivés vers l’arceau. Embiid à ses côtés. Ses coéquipiers et les supporteurs des Raptors derrière lui. Toutes les émotions captées en une image. Tous les figurants dans l’attente du résultat, de cette fraction de seconde qui peut tout changer. Et qui a tout changé ! Pour le joueur. Pour la franchise. Parce que si ce tir est déjà culte, c’est justement pour ce qui l'a suivi.

Un buzzer beater aux conséquences multiples

Quand les Raptors ont accueilli leur ex-superstar, partie pour les Clippers pendant l’été, en décembre dernier, ils ont reproduit ce fameux moment dans la salle. Avec les commentaires en bande sonore et les pas de Leonard tracés sur le parquet. Ce n’est pas par hasard. Ce tir a été une étape-clé dans la conquête du titre décroché par l’organisation en juin 2019. Sans ce tir, il n’y a pas de finale de Conférence, pas de bague. Pas de célébration. Et ce panier pour la gagne n’aurait pas non plus la même saveur si Kyle Lowry et ses partenaires n’étaient pas allés au bout par la suite

Image iconique du buzzer beater légendaire de Kawhi Leonard face aux Sixers, en demi-finale de conférence - 12 mai 2019 Crédits Getty Images

Il faut comprendre qu’il y a un vrai sentiment de puissance et de confiance qui se dégage de ce buzzer beater. Les Raptors n’étaient pas les favoris. Même pas la première tête de série à l’Est ! Mais après cette action, ils semblaient injouables. Sûrs de leurs forces. Sûrs de celles de leur guide, Kawhi Leonard. L’ailier américain n’a cessé d’élever son niveau de jeu à chaque tour de playoffs. Pour finalement mener le club à la consécration. La libération. Un tout premier sacre pour Toronto. Un titre historique, le premier pour une équipe canadienne.

Et ce n’est pas fini ! Encore aujourd’hui, ce game winner peut avoir une influence sur le paysage NBA. Par exemple, les Sixers se relèveront-ils un jour de cette défaite cruelle en demi-finales de Conférence ? Ce groupe avec Embiid, Simmons mais aussi Jimmy Butler, avait une vraie chance de tutoyer les sommets. Un an plus tard, l’effectif a été chamboulé et la complémentarité entre les deux stars de Philadelphie soulève de plus en plus d’interrogations.

L’un des plus grands tirs de l’Histoire ?

Ce panier a aussi une signification particulière pour Leonard. Lui qui est d’habitude si taiseux, d’ordinaire si inexpressif, s’est lâché une fois qu’il s’est rendu compte que la balle allait bien finir sa course à l’intérieur du filet. Il a crié à pleine bouche, agrippé par tous ses camarades. Une délivrance. Ce qui donne une touche encore plus spéciale à cette action.

Kawhi Leonard et Toronto Raptors champions NBA 2019 Crédits Getty Images

Ce panier est l’illustration de la campagne héroïque du joueur avec les Raptors. L'histoire est parfaite : une star en exil, transféré à Toronto après avoir réclamé Los Angeles, de retour d’une blessure mystérieuse, au comportement énigmatique, oublié du grand public, qui revient en force et mène une franchise à son premier titre en battant tour à tour tous les autres joueurs majeurs de la ligue. Fantastique. Ses performances en playoffs sont parmi les plus prestigieuses de tous les temps.

Alors, d’une certaine manière, ça fait de ce tir l’un des plus grands de l’Histoire, non ? Peut-être que nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour nous en rendre vraiment compte. Mais dans dix, vingt, trente ou cinquante ans, ce panier restera encore dans les mémoires.

Play Icon WATCH Il y a un an, le temps s'arrêtait... : Le buzzer beater mythique de Leonard face aux Sixers 00:02:31

NBA NBA et syndicat des joueurs prolongent le délai pour annuler la convention collective IL Y A 11 HEURES

Play Icon