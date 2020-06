NBA - On sait depuis quelques temps déjà que Joakim Noah devrait terminer la saison avec les Los Angeles Clippers, outsider très sérieux pour le titre. Ce que le Los Angeles Times nous apprend en revanche, c'est que l'aventure de "Jooks" à LA pourrait se poursuivre au-delà de 2019/2020.

La saison régulière NBA reprendra, si tout va bien, le 30 juillet dans la "bulle" d'Orlando. Outre, Evan Fournier, Rudy Gobert, Vincent Poirier, William Howard, Elie Okobo et Jaylen Hoard, un autre Français devrait y participer en la personne de Joakim Noah. Samedi soir, le Los Angeles Times a confirmé que les Clippers avaient l'intention de signer le meilleur défenseur de la NBA en 2014.

Ainsi, Noah devrait terminer la saison actuelle avec les Clippers. Signé pour un contrat de 10 jours au moment de l'arrêt de la saison, le pivot passé par Chiacgo, New York et Memphis sera le remplaçant d'Ivica Zubac à l'intérieur. Mieux pour "Jooks", les Clippers auraient l'intention de lui offrir un contrat pour la saison suivante également. Rien de garanti, ce qui signifie que la franchise californienne pourra se séparer du joueur sans compensation financière, mais si Noah fait l'affaire, il s'inscrira un peu plus dans la durée avec Kawhi Leonard, Paul George et les autres.

