" On a des discussions. Tout est sur la table en ce moment. Tout ce dont je parle, c’est d’être un Warrior et de l’avenir ", a expliqué Curry lors de sa conférence de presse de rentrée. La situation contractuelle de Curry n'incite pourtant pas à la précipitation. Lié jusqu'en 2022 avec la franchise californienne, le meneur touchera 43 millions cette saison et 45 la suivante. Mais puisque Golden State a le droit de lui proposer une extension maintenant, pourquoi se priver ?

Selon ESPN, cette prolongation pourrait se chiffrer à 3 ans et… 156 millions de dollars. Stephen Curry deviendrait ainsi le premier joueur de l'histoire à signer pour plus de 50 millions la saison. Trois saisons de plus qui l'amèneraient en 2025, à 37 ans. Soit le bon moment pour une fin de carrière et l'assurance, sauf si les Warriors décidaient de l'échanger, de finir dans sa franchise de cœur, celle qui l'a drafté en 2009. "Il existe un club de joueurs de tout premier plan qui ont joué toute leur carrière avec la même franchise et qui ont connu du succès et atteint des sommets. Ce serait donc un accomplissement impressionnant", assure le "Chef".