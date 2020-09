Ça relève presque du miracle. Déjà battue par Boston lors des deux premiers matches de la série et menée de deux points à cinq dixièmes de la sirène, seul un miracle pouvait sauver l’équipe de Toronto. Sauf que ce miracle a un nom. O.G. Anunoby. Le jeune ailier des Raptors a réceptionné une remise en de jeu de Kyle Lowry – une passe lobée par-dessus les 226 centimètres de Tacko Fall – pour tirer de suite dans la foulée et inscrire le panier à trois-points pour la gagne (104-103) ! Inespéré.

Les Raptors s’en sortent donc de justesse. En une fraction de seconde, ils sont passés d’une probable élimination à une victoire qui risque de peser sur le moral de leurs adversaires. "C’est terrible, nous n’aurions jamais dû perdre ce match", déclarait Jaylen Brown dans un langage un peu plus fleuri. Les Celtics étaient effectivement une fois de plus au contrôle. Emmenés par Kemba Walker (29 pts), ils avaient pris 5 longueurs d’avance dans le premier quart temps et 10 à la pause. C’est sur une passe lumineuse de ce même Walker, pour un dunk de Daniel Theis, que les joueurs de Brad Stevens pensaient avoir fait le plus dur en prenant l’avantage à cinq sixièmes de la fin du match. Puis Lowry, 31 points, a offert la balle de match à Anunoby.