NBA - Abandonné depuis 2017 au profit d'une nouvelle salle en ville, le Palace d'Auburn Hills, mythique salle des Detroit Pistons, a été détruit. C'est dans cette enceinte que la franchise du Michigan a remporté ses trois titres, en 1989, 1990 et 2004.

Le Palace d'Auburn Hills. L'évocation a de ce nom rappelle inévitablement des souvenirs à tous les fans de NBA. Les plus jeunes se souviendront du titre obtenu par les Pistons en 2004 face aux Lakers mais aussi de "Malice at the Palace", cette bagarre générale entre les joueurs de Detroit et d'Indiana. Les plus anciens se souviendront des "Bad Boys", fabuleuse équipe des années 80 qui y a obtenu deux titres (en 1989 et 1989). Quand les Pistons étaient forts, se rendre au Palace c'était l'assurance de passer une soirée difficile.

Placé en dehors de la ville, le Palace d'Auburn Hills n'attirait plus autant de public, d'autant que les Pistons connaissent des saisons difficiles depuis une bonne décennie désormais. Il a été abandonné en 2017 et remplacé par la Little Caesars Arena, dans le centre de la ville de Detroit. Démonté, le Palace a été complètement détruit samedi.

