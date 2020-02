Le match : Houston, petit mais costaud à Los Angeles

Les Rockets ont décidé d’abandonner le poste de pivot, au moins pour cette saison. La franchise aligne tout simplement le cinq majeur le plus petit de ces cinquante dernières années avec P.J. Tucker, ancien ailier de formation, titulaire au poste cinq. Et ça a marché cette nuit ! Les Lakers ont mordu la poussière devant la vitesse et la polyvalence des Rockets. Une victoire 121-111 de Houston, porté par les 41 points de Russell Westbrook. Anthony Davis a profité de son avantage de taille pour dominer dans la raquette (32 pts, 13 rbds) mais ça n’a pas suffi pour les joueurs de Los Angeles. Ils ont à peine remporté la bataille du rebond et ils ont souvent été gênés par la mobilité des défenseurs de Houston. Une belle victoire, la quatrième de suite, pour les hommes de Mike D’Antoni.

Le joueur : Giannis piétine les Sixers

Ça va de moins en moins bien à Philadelphie. Al Horford a même avoué publiquement que le vestiaire gérait actuellement son lot de problèmes, sans préciser la nature des difficultés rencontrées. L’équipe manque clairement de cohésion, en plus d’avoir de nombreuses lacunes sur le terrain. Résultat, les Sixers sont sixièmes de la Conférence Est alors qu’ils sont censés faire partie des candidats au titre.

Ils avaient l’occasion de se relancer et de faire le plein de confiance en affrontant les Bucks à Milwaukee. Ils sont repartis avec une nouvelle défaite (101-112). Giannis Antetokounmpo ne leur a pas fait de cadeaux. Le MVP grec a collé 36 points à la défense adverse, tout en prenant 20 rebonds (avec 6 passes). Les Bucks ont étouffé des Sixers très maladroits (37% aux tirs) et ils ont su limiter Joel Embiid (19 pts, 6 sur 26 aux tirs). La douzième victoire en treize rencontres pour la franchise du Wisconsin, plus que jamais en tête de la NBA.

Le rookie : Nouvelle victoire pour Williamson et les Pelicans

Zion Williamson continue de découvrir la NBA tout en prenant très vite son rythme. Le premier choix de la draft 2019 a marqué 21 points en 25 minutes cette nuit. Et ses Pelicans sont allés battre les Bulls à Chicago (125-119). En revanche, ils ont perdu Brandon Ingram, touché à la cheville.

Les Français : Duel entre Fournier et Ntilikina, Mokoka se met en valeur

Frank Ntilikina et Evan Fournier se retrouvaient sur les parquets, cette nuit, à l’occasion du duel entre les Knicks et le Magic. Ntilikina était titulaire mais il n’a joué que 13 minutes, pour 2 points, tandis que son compatriote finissait la partie avec 16 unités au compteur. Mais New York a rattrapé 10 points de retard dans le dernier quart temps pour s’imposer de justesse (105-103). La troisième victoire de suite pour la franchise de Manhattan. Enfin, Adama Mokoka s'est distingué avec 15 points en 5 minutes de jeu seulement dans la défaite des Bulls à New Orleans !

Tous les scores

Knicks - Magic : 105-103

Bulls - Pelicans : 119-125

Bucks - Sixers : 112-101

Trail Blazers - Spurs : 125-117

Lakers - Rockets : 111-121