Zion Williamson, la jeune star de New Orleans qui vient de faire ses débuts en NBA trois mois après une blessure au genou droit, fait partie des vingt joueurs sélectionnés pour le "match des étoiles montantes" qui ouvrira le All-Star Week-end (14-16 février).

Cette rencontre, qui se déroulera le 14 février au United Center de Chicago, oppose depuis cinq éditions une sélection américaine à une sélection mondiale, composées de dix rookies et sophomores, des joueurs dans leur première ou deuxième année. Cette dernière mène 3 victoires à 2.

Le prodige slovène de Dallas Luka Doncic et le talentueux meneur d'Atlanta Trae Young ont été également été logiquement convoqués par les entraîneurs adjoints des trente franchises chargés d'opérer la sélection. Ils doivent également disputer le All-Star Game deux jours plus tard, puisqu'ils ont été d'abord plébiscités pour faire partie des cinq majeurs par un collège de votants comprenant les fans, les joueurs et des journalistes. Une première depuis Jason Kidd et Grant Hill en 1996.

Ja Morant scruté

L'intenable slalomeur-scoreur Young sera donc associé au phénomène de puissance Williamson, numéro 1 de la dernière draft, mais qui ne compte que quatre matches dans les jambes, à 18 points et 8,3 rebonds de moyenne pour les Pelicans. L'intérieur de 19 ans vient en fait suppléer celui de Chicago Wendell Carter Jr., blessé à la cheville droite.

A leurs côtés, le prometteur arrière Ja Morant (Memphis), en lice pour être désigné meilleur rookie de la saison, sera à suivre. Son équipier Jaren Jackson, le trio de Charlotte, Miles Bridges, P.J.Washington, Devonte Graham, le duo de Miami Tyler Herro et Kendrick Nunn, et le joueur de Golden State Eric Paschall, complètent l'effectif.

Dans la sélection mondiale, outre Doncic, on retrouvera le pivot japonais Rui Hachimura (Washington), les quatre Canadiens Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), R.J. Barrett (New York) et Brandon Clarke (Memphis), le Bahaméen Deandre Ayton (Phoenix), l'Allemand Moritz Wagner (Washington), l'Ukrainien Svi Mykhailiuk (Detroit) et le Nigérian Josh Okogie (Minnesota).