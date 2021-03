Être favoris ne fait pas tout. Les Nets et les Bucks ont dû s'employer pour venir à bout des Pistons et Wizards, mal classés, dans la nuit de samedi à dimanchje (heure française). Pas moins de cinq triples-doubles ont été réussis sur les parquets NBA, un record dans une seule soirée de matches de la Grande Ligue.

Harden sauve Brooklyn

Les Brooklyn Nets, longtemps malmenés par les Detroit Pistons, s'en sont remis à "The Beard", leur barbu qui a pris les choses en main dans le money-time pour arracher un dixième succès en onze matches (100-95). Se chargeant d'un peu tout, en témoigne son triple-double (24 pts, 10 rbds, 10 passes), James Harden a marqué les dix derniers points de son équipe dans les deux dernières minutes, fendant la défense adverse qui n'aura finalement été trop passive que durant ce moment-clé.

"Je devais être agressif, les choses ne se passaient pas très bien pour nous offensivement. Je pense que défensivement, nous avons joué dur et cela s'est vu, mais c'était un de ces soirs où nous devions juste trouver un moyen de gagner", a-t-il commenté. Jusque-là, le héros du soir et l'autre star Kyrie Irving (18 pts, 5 passes) avaient été plutôt bien contenus, en l'absence de Kevin Durant qui soigne toujours ses ischios-jambiers. Les Nets restent 2e à l'Est, derrière Philadelphie, et Détroit ferme toujours la marche dans cette conférence.

Des Bucks ric-rac

Revenu à égalité 119-119 à 41 secondes de la fin, après un panier à trois points de Russell Westbrook, Washington a cru créer une belle surprise, mais a fini par craquer sous les six lancers francs concédés à Milwaukee qui n'en demandait pas tant (119-125).

Très serrée, la rencontre a offert un beau duel entre Westbrook et Giannis Antetokounmpo, tous deux auteurs de triples-doubles. En l'absence du meilleur scoreur du championnat Bradley Beal (genou), le premier s'est fendu de 42 points, 12 passes et 10 rebonds, le second a réussi un 33/11/11 dans ces trois catégories.

Grâce à cette troisième victoire de rang, Milwaukee reste 3e à l'Est, Washington stagne au 12e rang.

Giannis Antetokounmpo, victorieux avec les Bucks face aux Clippers

LeVert éclipse les Suns

Pouvait-il espérer retour plus réussi ? Caris LeVert, qui s'est fait retirer une tumeur à un rein fin janvier, a joué 27 minutes, inscrivant 13 points (assortis de 6 rebonds), avec en prime la victoire de ses Pacers chez les Suns (111-122), samedi soir.

Il n'a pas été seul pour permettre à Indiana de remonter à la 9e place à l'Est, mais Domantas Sabonis, lui aussi en mode triple-double (22 pts, 13 rbds, 10 passes) et Malcolm Brogdon (25 pts) ont dû apprécier de sentir un peu plus d'allant offensif avec lui à leurs côtés.

Phoenix, qui restait sur cinq victoires, s'est réveillé trop tard après avoir compté plus de vingt points de retard, mais reste 2e à l'Ouest, où Portland, vainqueur en souffrant à Minnesota (121-125), en a profité pour chiper la 5e place à Denver, défait largement à Dallas (116-103).

La soirée fut d'autant plus bonne chez les Trail Blazers que Carmelo Anthony, avec ses 26 points a dépassé le légendaire Hakeem Oljauwon au 11e rang des scoreurs les plus prolifiques en saison régulière de l'histoire de la ligue.

Des Knicks revigorés

New York, équipe surprise à l'Est, a aisément remporté sa 20e victoire de la saison sur le parquet d'Oklahoma City (97-119) , grâce à son duo Julius Randle et RJ Barrett. Le premier a réussi un triple-double (26 pts, 12 passes, 12 rbds) et le second a fini meilleur marqueur avec 32 points.

NY se retrouve 7e à l'Est, juste derrière Charlotte (6e) qui a remporté un troisième succès de rang face à Toronto (114-104) après avoir fait tomber une pluie de paniers derrière l'arc au premier quart-temps, 11 en l'occurrence, établissant un nouveau record pour la franchise.

Dans ce jeu de chaises musicales, les Raptors, battus pour la 4e fois d'affilée, cèdent leur 8e place à Atlanta, qui a enchaîné un 4e succès contre Sacramento (121-106).

Julius Randle (New York Knicks) face à OKC

