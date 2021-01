Basketball

Il avait perdu sa petite amie et ses illusions lors de la draft 2015 : Wood, retour d'enfer

NBA - Christian Wood tourne en double-double en ce début de saison avec les Rockets. Depuis quelques mois, il joue à un niveau auquel on pouvait le soupçonner capable d'évoluer en 2015. Mais entre temps, il a vécu une soirée de (non-)draft cauchemardesque, et bien des déconvenues. Avant de s'éclater à Detroit puis, donc, Houston, avec un contrat de trois ans et 41 millions de dollars à la clef.

