Basketball

Un an après le drame, Kobe Bryant plus vivant que jamais

NBA - Il y a un an déjà, Kobe Bryant disparaissant dans un accident d'hélicoptère, qui a emporté huit autres personnes dont sa fille Gianna. Que ce soit à Los Angeles, sa ville de toujours, aux Etats-Unis, ou dans le monde entier, la mémoire de cette légende du basket US est toujours honorée de la plus belle façon qui soit. (Réalisation: Sébastien Petit)

00:02:48, 37 vues, il y a 9 heures