James "devrait gagner 95,4 millions de dollars" cette année, dont un tiers "seulement" versé par la franchise Pourpre et Or. Il devance Stephen Curry (74,4 millions) et Kevin Durant (3e, 65,2 millions). Au total, James (36 ans) s’apprête à franchir le cap du milliard de dollars glanés depuis le début de sa carrière. Cristinao Ronaldo et Lionel Messi (footballeurs), Floyd Mayweather (boxeur) et Tiger Woods (golfeur) sont les quatre athlètes en activité à avoir déjà franchi cette barre.