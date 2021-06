Deux saisons moyennes et puis s'en va. Vendredi, Boston s'est séparé de sa star Kemba Walker, envoyé à Oklahoma City en échange de l'intérieur Al Horford. Dans ce transfert, les Celtics ont également échangé leur 16e choix de la Draft 2021 et un second tour de celle de 2025, le Thunder leur envoyant en retour le jeune pivot Moses Brown et un second tour de la Draft 2023. Arrivé en provenance de Charlotte en 2019, en remplacement de Kyrie Irving parti à Brooklyn, Walker n'a jamais vraiment convaincu sous le maillot au trèfle.

Cette saison le joueur de 31 ans a souvent été blessé, notamment au genou gauche. Il a compilé 19,3 points et 4,9 passes de moyenne en 43 matches disputés et avait manqué les matches N.4 et 5 du 1er tour des play-offs perdu (4-1) face à Brooklyn. Son départ, premier chantier majeur opéré par Brad Stevens, l'ancien entraîneur devenu président des opérations basket au début du mois, va permettre d'alléger la masse salariale des Celtics, qui veulent construire l'équipe autour des jeunes stars Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Fournier pourrait en profiter

Walker pesait environ 73 millions de dollars (environ 61,4 M EUR) sur les deux prochaines années, alors que Horford devait en coûter 53 au Thunder sur cette même période. Cette opération pourrait profiter à l'arrière français Evan Fournier, recruté pour finir la saison au printemps et qui sera un agent libre sans restriction cet été. Un contrat de longue durée avec Boston est envisageable. En attendant, les Celtics ont d'ores et déjà renforcé leur secteur intérieur avec l'expérimenté Horford, 35 ans, qui a apporté à Oklahoma City avec 14,2 points, 6,7 rebonds et 3,4 passes en 27,9 minutes par match cette saison.

