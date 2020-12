Le meneur arrière de 31 ans avait séché la reprise du camp d'entraînement afin de forcer son départ d'une franchise avec laquelle il est sous contrat jusqu'en 2023, selon les médias américains. Il s'était alors affiché dans des boîtes de nuit à Las Vegas et dans une fête privée à Atlanta, au mépris des règles de distanciation physique et sans masque. The Beard (Le Barbu, ndlr) aurait demandé à rejoindre l'une des équipes de la conférence Est candidates au titre, à savoir Philadelphie, Brooklyn, Miami et Milwaukee.