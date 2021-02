Deux équipes de milieu de tableau, des défenses aux abonnés absents... il ne pouvait pas être autrement : ce Pelicans-Mavericks a débouché sur une pluie de records. Bien aidés par un score fleuve avec 273 unités en cumulé (146-130) les deux équipes ont livré un duel ultra-offensif, débouchant sur quelques anomalies statistiques. Par où commencer ? Peut-être par Kristaps Porzingis. Auteur de huit tirs à trois points, le pivot letton (36 points) est devenu le premier joueur de plus de 2,10 mètres à inscrire autant de paniers longues distances dans un match NBA. En face, Zion Williamson, numéro un de la Draft 2019, n'a pas été en reste. Dix sur dix aux tirs à la mi-temps (premier joueur des Pelicans à réussir cela), pour un joli 14/15 au final et un record en carrière de 36 points.

Mais tous deux ont été éclipsés par le jeune prodige Luka Doncic. Frustré par les résultats décevants de son équipe (Dallas est 9e de la conférence ouest), le Slovène de 21 ans a une nouvelle fois ébloui le parquet de l'American Airlines Center en inscrivant la bagatelle de 46 points (record en carrière) en plus de ses désormais classiques huit rebonds et douze passes décisives. Devenant le premier joueur de l'histoire des Mavericks à cumuler au moins sept matches avec au moins 40 points et 10 passes pour valider la quatrième victoire de rang du club texan.

Cette nuit, "Gobzilla" a bien porté son surnom. Rudy Gobert a sorti les muscles pour signer l'un de ses meilleurs matches de la saison face à Milwaukee, inscrivant la bagatelle de 27 points et gobant 12 rebonds face à la formation du double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo. Ses coéquipiers Joe Ingles (27 points) et Donovan Mitchell (26 points) l'ont bien aidé à venir à bout des Bucks, qui n'ont jamais lâché la rencontre (129-115). Une nouvelle fois impressionnante, la franchise de Utah reste en tête de la conférence ouest - et de la NBA - avec une 21e victoire en 26 rencontres. De son côté, Giannis Antetokounmpo a inscrit 29 points, pris 15 rebonds et délivré 6 passes, en vain.