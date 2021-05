Le joueur : Russell Westbrook tout en haut dans les livres d’Histoire

C’est fait. C’est finalement sur un rebond, à un peu plus de 8 minutes de la fin du match de la nuit de lundi à mardi, que Russell Westbrook compilait son 182e triple-double en carrière pour dépasser la légende Oscar Robertson. Une performance inouïe tant ce record semblait intouchable il y a encore quelques années. 28 points, 13 rebonds, 21 passes décisives. Encore un match de haut rang pour le meneur All-Star, qui les enchaîne avec une régularité impressionnante depuis plusieurs semaines. Plusieurs années même. En revanche, même son nouveau triple-double n'a pas suffi pour permettre aux Wizards de l’emporter contre les Hawks (125-124).

Mais Westbrook, en continuant à jouer à fond, en faisant littéralement tout sur le terrain, comme ses statistiques l’indiquent, a bien failli réussir à boucler la remontée héroïque de son équipe. Washington comptait 17 points de retard au coup d’envoi du quatrième quart temps. Quelques minutes plus tard, il ramenait les siens à une petite longueur dans les dernières secondes. Comme un symbole. Mais il a finalement raté le tir à trois-points pour la gagne. Comme un symbole, là aussi. Le symbole de ce joueur paradoxal, unique, atypique, aux prestations chiffrées hors du commun.

Le match : Stephen Curry et les Warriors s’offrent le Jazz

Toujours en course pour finir meilleur marqueur du championnat, mais surtout toujours en course pour envoyer son équipe en playoffs, Stephen Curry ne baisse pas le pied. Le meneur All-Star a inscrit 36 points - son septième match de suite à 30 points ou plus - et les Warriors ont battu le Jazz, premier à l’Ouest. Une victoire serrée (119-116) avec encore une fois des paniers cruciaux de la superstar. En effet, les Californiens avaient fait le plus dur en prenant 18 points d’avance au cours du quatrième quart temps (105-87). Mais ils ont subi de plein fouet le retour tardif des joueurs de Salt Lake City, emmenés par Jordan Clarkson. Le joker offensif d’Utah a marqué 11 points consécutifs pour son équipe afin de remettre le Jazz au contrôle à un peu plus d’une minute de la sirène (114-116). Sans paniquer, les Warriors se sont alors évidemment tournés vers Curry. Le double-MVP a répondu avec le tir à trois-points assassin pour la gagne avant de convertir deux lancers-francs décisifs. Avec cette belle victoire, Golden State est de plus en plus proche de valider sa huitième place à l’Ouest.

La performance : Damian Lillard porte encore les Blazers

Après un passage à vide il y a quelques semaines, Damian Lillard reprend du poil de la bête au meilleur moment. Pile quand ses Blazers ont besoin d’enchaîner les succès pour valider la sixième place à l’Ouest, la dernière qui assure directement une place en playoffs. Le meneur All-Star a encore inscrit 34 points lundi soir. Avec aussi 9 rebonds et 6 passes. Et à la clé, une victoire de Portland contre Houston (140-129). Lillard, mais aussi CJ McCollum et Norman Powell (28 points chacun) ont notamment été les instigateurs d’un premier quart temps spectaculaire au cours duquel les Blazers ont planté 50 points et 12 tirs extérieurs pour se mettre sur les bons rails.

La statistique : 87

Comme le nombre de points inscrits par les Spurs lors de la première mi-temps contre les Bucks. Un record de franchise. 87 points passés pour prendre une avance de 23 points (87-64) contre Giannis Antetokounmpo et ses camarades. Les joueurs de Gregg Popovich ont fait exploser la défense adverse sous l’impulsion de DeMar DeRozan (23 pts). Les Eperons ont notamment été particulièrement adroits de loin avec 12 paniers primés marqués avant la pause et 17 au total. De quoi rouler tranquillement vers un succès important (146-125) qui les rapproche un peu plus d’une qualification pour le play in à l’Ouest.

Le Français : Double-double pour Rudy Gobert

Rudy Gobert n’a pas pu empêcher la défaite du Jazz contre les Warriors mais il a fait une moisson aux rebonds (16) tout en marquant 10 points.

Tous les scores

Cavaliers - Pacers : 102-111

Hawks - Wizards : 125-124

Grizzlies - Pelicans : 115-110

Spurs - Bucks : 146-125

Warriors - Jazz : 119-116

Trail Blazers - Rockets : 140-129

