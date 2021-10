Cela barde à Los Angeles. Deuxième match de la saison, et deuxième revers pour les Lakers, dominés dans leur salle du Staples Center par Phoenix, dans la nuit de vendredi à samedi (heure française). LeBron James (25 points) et sa bande ont perdu de dix points seulement (105-115), mais l’affaire semblait entendue dès la fin du 3e quart-temps (67-94).

Le trio des Suns Paul-Booker-Bridges a fait fort (plus de 20 pour chacun de ses membres), soutenu par un Ayton qui a gobé 15 rebonds, alors que du côté des Pourpre et Or, la tension est montée pendant le match, Anthony Davis et Dwight Howard ayant une altercation sur le banc. Les Lakers sont donc à 0-2, leurs adversaires de l’Arizona à 1-1.

NBA Première cauchemardesque pour Westbrook : "Beaucoup de choses ont dû se bousculer dans sa tête" 20/10/2021 À 07:45

16-1 : quel finish des Nets

Pas de deuxième défaite en revanche pour les Brooklyn Nets. Avec 29 points, 15 rebonds et 12 passes, KD a été on ne peut plus déterminant pour leur permettre d'ouvrir leur compteur victoire, après la défaite inaugurale mardi chez les Bucks champions en titre. Ils ont gagné à Philadelphie ce vendredi, 109-114.

Mais si ses ultimes lancers francs ont permis de maintenir l'écart, c'est le vétéran LaMarcus Aldridge qui a fait la différence en sortie de banc, en marquant 9 de ses 23 dans les cinq dernières minutes, durant lesquelles Brooklyn a infligé un fatal 16-1 à Philly. Son dunk avec la faute en prime, à 48 secondes du terme, sur une superbe offrande de James Harden (20 pts, 8 passes, 7 rbds) a placé son équipe devant au score.

"Nous avons joué avec plus de rythme dans le dernier quart-temps. Nous étions plus agressifs défensivement. Nous progressons des deux côtés du parquet. Même menés au début, nous nous sommes battus et avons en quelque sorte passé un cap", s'est félicité Durant.

En face, Joel Embiid pas toujours à son aise, a fait ce qu'il a pu (19 pts, 8 rbds, 4 contres), Tobias Harris et Seth Curry ont été à la hauteur avec 23 points chacun, en l'absence de Ben Simmons, en conflit avec ses dirigeants et qui s'est dit "mentalement inapte" à rejouer avec l'équipe. Côté Nets, Kyrie Irving aussi était absent, mis à l'écart du groupe tant qu'il ne sera pas vacciné contre le Covid-19.

Les Knicks engrangent

Vainqueur convaincant chez les Clippers mercredi, Denver a confirmé ses bonnes dispositions aux dépens de San Antonio (102-96), en s'appuyant une nouvelle fois sur son omniprésent MVP Nikola Jokic (32 pts, 16 rbds, 7 passes, 3 interceptions, 2 contres).

Les Knicks, vainqueurs de Boston 48 heures plus tôt après double prolongation, ont eux décroché une deuxième victoire de rang plus aisée à Orlando (96-121), où le Français Evan Fournier a joué pendant sept saisons. Pour son retour chez le Magic, il a inscrit 18 points, dans le sillage de Julius Randle toujours aussi complet (21 pts, 10 rbds, 7 passes).

C'est un début de saison convaincant qu'effectuent les Knicks, renaissants depuis la saison passée où ils avaient atteint les play-offs à la surprise générale.

MVP, champion, déception… Nos pronostics pour la saison

Celtics dépassés

Cinq autres équipes ont décroché un deuxième succès en autant de matches. Washington, privé de Bradley Beal (hanche) s'est appuyé sur Spencer Dinwiddie (34 points) pour venir à bout d'Indiana (135-134) après prolongation. Davis Bertans a inscrit le shoot de la gagne à trois points, à 34,4 secondes du buzzer.

Chicago, avec Lonzo Ball auteur d'un triple-double (17 pts, 10 passes, 10 rbds) et Zach LaVine (32 pts), a vaincu la Nouvelle-Orléans (128-112). Charlotte s'est imposé (112-123) à Cleveland avec 30 points de Miles Bridges.

Surpris par les Wizards pour ses débuts à domicile, Toronto s'est ressaisi à Boston, en corrigeant (83-115) des Celtics passés totalement au travers, grâce notamment au rookie Scottie Barnes (25 pts, 13 rbds). Houston a battu OKC 124-91, Utah a glané son deuixème succès en deux rencontres, à Sacramento (101-110), avec un Rudy Gobert en double-double (17 pts, 20 rbds).

45,8M de dollars pour le n°1 : Le Top 10 des salaires de la saison

NBA Les Bucks en fanfare, ça commence mal pour les Lakers 20/10/2021 À 05:13