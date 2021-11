Deux jours après le coup de sang d’Isaiah Stewart sur LeBron James, la NBA a fait part de ses sanctions. Il faut dire que la bagarre générale qui a bien failli éclater entre Detroit et Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi faisant suite à un vilan coup de coude du quadruple MVP sur l'arcade du jeune pivot des Pistons lors d’une lutte au rebond a beaucoup fait parler.

Alors qu’il s’était mis à saigner abondamment, Isaiah Stewart a tenté, à plusieurs reprises, d’en venir aux mains avec LeBron James. Fou de rage, l’intérieur américain n’a jamais réussi à se calmer, malgré son expulsion du match lors du troisième quart-temps d’une rencontre finalement remportée par les Lakers dans le money-time (121-116).

Sans surprise, la Ligue est revenue sur ce fait de match et a rapidement annoncé ses sanctions. Expulsé pour la deuxième fois de sa longue carrière, LeBron James, qui a tenté de joindre Stewart après la rencontre pour s'excuser, écope d’un match de suspension. Les Angelinos se déplaceront donc ce mardi sur le mythique parquet du Madison Square Garden de New York sans leur maître à jouer. Incontrôlable, le joueur des Pistons sera absent des parquets deux fois plus longtemps et manquera les rencontres de son équipe face à Miami puis Milwaukee.

Cette suspension coûtera un petit peu plus de 284.000 dollars à LeBron James, ce qui correspond au salaire que la star de la NBA touche à chaque fois qu'il enfile sa tenue. De son côté, Isaiah Stewart perdra l'équivalent de 45.000 dollars. Au classement, Los Angeles est embourbé à une décevante 9e place de la conférence Ouest (9 victoires pour 9 défaites) tandis que Detroit pointe à la 14e place de l'Est (4 victoires pour 12 défaites).

