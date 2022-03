Luka Doncic en mode MVP. Si Dallas a facilement dominé les Los Angeles Lakers (128-110), plus que jamais en danger dans la course au play-in, il le doit, une fois de plus, à une grande performance de son Slovène de 23 ans. Auteur d’un triple-double, son 46e depuis son arrivée en NBA (34 points, 12 rebonds et 12 passes décisives), l’ancien Madrilène a fait le bonheur des fans.

Alors que les siens menaient déjà largement, Doncic s’est emparé du ballon à un peu plus de 4 minutes de la fin du troisième quart-temps. En pénétrant vers le panier adverse, poussé grossièrement par Kent Bazemore, il parvient à passer une première fois. Puis, alors qu’il s’élance pour tirer à l’entrée de la raquette, il voit Avery Bradley tenter de contrer, sans ménagement, son tir. Malgré le contact rude, Doncic parvient à mettre le panier. Un juste aperçu du calvaire qu’il a fait vivre aux Lakers.

