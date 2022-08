Si tout va bien jusqu'au début la saison, prévu le mardi 19 octobre, John Wall va redevenir un joueur à part entière grâce aux Los Angeles Clippers qui lui ont donné sa chance via un contrat de deux ans après cinq années de galère sportive et quelques-unes aussi dans sa vie personnelle. Tant et si bien que l'ancien des Wizards a envisagé le suicide comme il l'a confié dans des propos rapportés par ClutchPoints et NBCSports.

Ad

"Je me suis retrouvé dans l’état le plus sombre dans lequel je n’avais jamais été, raconte Wall. À un moment, j’ai pensé à me suicider". Pourquoi avoir pensé au pire ? "Je me suis déchiré le tendon d’Achille, ma mère était malade, puis elle est décédée et ma grand-mère aussi un an plus tard. Tout cela au milieu du Covid. J’allais à la chimiothérapie, et je m’asseyais à ses côtés. J’ai vu ma mère rendre son dernier souffle. J’ai porté les mêmes vêtements pendant trois jours d’affilée, allongé sur le canapé à sangloter".

NBA Enfin le calme après la tempête ? Durant va continuer l'aventure avec les Brooklyn Nets 23/08/2022 À 15:20

Il tente de se relancer aux Clippers

La mère de John Wall s'est éteinte en décembre 2019, quelques semaines avant sa blessure, causée par une glissade à son domicile, et qui l'a tenu éloigné des terrains pendant douze mois. Échangé par Washington contre Russell Westbrook, Wall n'entrait pas vraiment dans les plans de Houston qui voulait donner du temps de jeu à ses jeunes pépites. C'est pourquoi après 40 matches joués en 2020-2021, il n'a pas disputé une seule minute la saison dernière, à 31 ans. Cette saison, et la suivante, il tentera de rebondir aux Clippers, candidats déclarés pour le titre NBA.

"Avec le recul, je me dis que si j’ai pu traverser cette épreuve, je peux traverser n’importe quelle épreuve, a-t-il conclu. "Je ne veux pas trop en faire parce que tout le monde passe par ces moments, mais je ne crois pas que beaucoup de gens auraient pu supporter ce que j’ai traversé. Le fait d’être de retour au top, au niveau que je souhaite, de voir les fans qui veulent toujours me voir jouer, le soutien en général, ça compte beaucoup pour moi". Après ces confidences, Wall a reçu le soutien de LeBron James et d'autres joueurs de la ligue.

NBA C'est fait : LeBron prolonge avec les Lakers jusqu'en 2025 18/08/2022 À 21:14